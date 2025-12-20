Ola de violencia: refuerzan con perros y oficiales el interior de trenes en Chicago

Suscríbete a nuestros canales

A partir de este viernes, la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA) implementará un protocolo de seguridad robustecido que eleva el número de oficiales del Departamento de Policía de Chicago (CPD) asignados al transporte público.

La estrategia surge como respuesta inmediata a sucesos violentos recientes, entre ellos la agresión a una mujer quemada en un tren de la Línea Azul, y ante la advertencia de la Administración Federal de Tránsito sobre la posible retención de 50 millones de dólares en fondos si no se presentaban medidas contundentes.

La administración del servicio confirmó que el despliegue diario de oficiales del Departamento de Policía de Chicago pasará de un promedio de 77 a 120 efectivos, una medida que busca contener la inseguridad que ha afectado a usuarios y trabajadores en los últimos meses.

Patrullaje voluntario y apoyo canino

La estrategia se basa en el Programa de Empleo Especial Voluntario, el cual permite que policías juramentados se inscriban para realizar labores de vigilancia durante sus días de descanso. A este grupo se sumará un incremento en el personal de seguridad privada, que elevará el número de guardias con unidades K-9 de 172 a 188 por día.

Este despliegue responde no solo a los incidentes recientes, como ataques con sustancias líquidas e incendios provocados en los vagones, sino también a la exigencia de las autoridades federales de presentar un plan de seguridad viable.

El uso de los fondos federales, que ascienden a 50 millones de dólares, depende de la eficacia de estas medidas. La Administración Federal de Tránsito ha condicionado la entrega de estos recursos a la obtención de resultados concretos en la disminución de agresiones dentro del sistema en un plazo de 90 días, advirtiendo que los objetivos actuales deben ser más agresivos para garantizar la integridad de los pasajeros.

Perspectiva de los usuarios y efectividad

A pesar del anuncio, la percepción entre quienes utilizan el servicio diariamente es mixta. La principal preocupación radica en la movilidad de los agentes, ya que los delitos suelen ocurrir dentro de los trenes en movimiento y no necesariamente en las plataformas donde es más común ver a la seguridad.

Sobre la implementación de este refuerzo, se han recogido los siguientes testimonios:

"Realmente no puedes relajarte en tu camino a casa; la gente fuma y hace cosas indebidas en el tren y eso no se detiene simplemente con alguien parado en la estación por unos segundos", señaló un pasajero frecuente de la Línea Azul.

El despliegue será monitoreado mediante el análisis de datos delictivos para ajustar la presencia de los oficiales en los puntos más conflictivos de la red ferroviaria y de autobuses de la ciudad.

"Esperamos que la presencia adicional de policía y unidades K-9 en nuestro sistema aumente significativamente la visibilidad de la seguridad y disuada el crimen", afirmó Nora Leerhsen, representante interina de la agencia de transporte.

