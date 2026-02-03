Accidente vial deja al descubierto una red de explotación sexual: víctimas revelaron lo que ocurría

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 31 años de edad resultó detenido luego de que las autoridades lo vincularan con una supuesta red criminal. Los crímenes de la organización quedaron al descubierto luego de que el sujeto sufriera un accidente vial.

El sospechoso quedó identificado como Keydren Moore, quien es originario de Tennessee. El hombre enfrenta múltiples cargos graves tras el incidente que se registró en Miami Beach (Florida) y que dejó al descubierto un presunto caso de explotación de mujeres.

Lo que inicialmente se investigaba como un caso de arrollamiento con fuga, cambió cuando las autoridades concluyeron que se trató de un ataque intencional contra una de las víctimas de la red criminal.

Tras el hecho, presuntas víctimas y el sospechoso fueron trasladados hasta una estación policial, reseñó NBC Miami.

Cargos por trata de personas y explotación sexual

En la sede de las autoridades, una de las mujeres identificó a Moore como responsable, lo que derivó en cargos por trata de personas, secuestro y agresión agravada con un vehículo.

Un informe del arresto indicó que la víctima, una mujer de 23 años, declaró a los detectives que Moore la atropelló con el vehículo. Aseguró que mantenía una relación romántica con Moore y que él era su proxeneta.

Al parecer, el incidente comenzó después de que Moore le quitara el teléfono celular a la víctima y se negara a devolvérselo. Mientras Moore conducía, la víctima intentó salir del vehículo, pero Moore la detuvo.

Durante el altercado, Moore detuvo el vehículo y golpeó a la víctima varias veces. Esta logró zafarse, salir del vehículo y Moore aceleró hacia ella para embestirla.

La muejr agredida, Moore y otras dos mujeres que estaban en el vehículo de Moore quedaron detenidas para ser interrogadas.

El hombre se dedicaba a la venta de drogas

También señaló que el grupo residía en Texas y que durante el último año se desplazaron por distintos lugares, en los cuales se alojaban en hoteles.

Moore tiene antecedentes por violencia y una orden de protección previa en Texas. Fue trasladado al Centro Correccional Turner Knight Guilford, donde permanece detenido sin derecho a fianza.

Según la víctima, Moore no trabaja, sino que vende marihuana. Ella le da las ganancias que recibe de su trabajo como prostituta. Las otras mujeres también le dan dinero a Moore por su trabajo.

