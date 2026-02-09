Lunes de caos en las vías: huelga de Renfe y Adif genera fuertes retrasos y aglomeraciones en España

Suscríbete a nuestros canales

La primera de las tres jornadas de huelga convocadas por los sindicatos ferroviarios ha comenzado este lunes con un cumplimiento dispar, pero con efectos evidentes para los pasajeros. Desde primeras horas de la mañana, las estaciones de Cercanías de Madrid y Barcelona han registrado andenes abarrotados y tiempos de espera que duplican lo habitual debido al cumplimiento de los servicios mínimos.

Balance de la mañana

Seguimiento sindical: los sindicatos (Semaf, CCOO y UGT) califican de "éxito" el inicio del paro, asegurando que el seguimiento es masivo entre el personal de conducción y mantenimiento.

Impacto en Cercanías: a pesar de los servicios mínimos decretados (75% en hora punta), se han reportado incidentes puntuales y retrasos acumulados en núcleos como Atocha (Madrid) y Sants (Barcelona), donde la frecuencia de trenes ha caído drásticamente a partir de las 09:00 AM.

AVE y Larga Distancia: la operatividad se mantiene cercana al 72% programado. Renfe informa que la mayoría de los viajeros afectados por cancelaciones fueron reubicados en trenes posteriores durante el fin de semana, lo que ha evitado el colapso total en las terminales de alta velocidad.

Incidentes y servicios mínimos

Aunque la jornada transcurre sin altercados graves, la mayor queja de los usuarios se centra en la falta de información en tiempo real en las pantallas de las estaciones pequeñas.

"Sabíamos que había huelga, pero mi tren de las 7:30 simplemente no apareció y el siguiente viene en 40 minutos", comentaba un usuario en la estación de Chamartín.

Se espera que la situación se complique nuevamente durante la hora punta de la tarde (18:00 a 20:00), cuando los servicios mínimos vuelvan a ser la única garantía de transporte para miles de trabajadores que regresan a sus hogares.

Visite nuestra sección de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.