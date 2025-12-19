Empresa suiza de productos químicos vende su negocio en Venezuela: este es el millonario monto de la operación

Suscríbete a nuestros canales

La empresa de origen suizo de especialidades químicas, Clariant, hizo oficial este viernes la transferencia de su división de negocios en Venezuela a la empresa CMV Química.

Esta acción corporativa responde a una estrategia de reestructuración que busca la "optimización continua de su presencia en el país", según la información difundida por la propia organización a través de un comunicado institucional publicado en su portal web corporativo este viernes.

La operación financiera para la comercialización de la entidad en territorio venezolano se ha valorado de forma definitiva en 1,8 millones de dólares. Este monto representa el valor de transferencia de los activos y la operación comercial que Clariant mantenía en la región.

Desempeño operativo y recursos humanos

Sobre el rendimiento histórico reciente de la filial, Clariant detalló que durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 2024, las actividades comerciales en Venezuela generaron ingresos por ventas superiores a los 3,7 millones de dólares.

En términos de empleabilidad y capacidad operativa, la unidad de negocio contaba con una plantilla de aproximadamente 60 personas, reseñó BancayNegocios.

El grupo humano integraba la totalidad de la nómina que sostenía los procesos productivos y administrativos de la compañía química en el país hasta el momento de concretarse la venta.

La salida del mercado venezolano implica una serie de ajustes financieros de gran escala para la multinacional. La compañía indicó que, en cumplimiento con las normas contables internacionales, procederá a transferir más de 296 millones de dólares al estado de resultados.

