Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP: Tiburones y Navegantes ganan y luchan por sobrevivir

Los escualos hicieron respetar su casa con un triunfo vital ante los Caribes de Anzoátegui 6 carreras por 3 en el Estadio Universitario.

Por su parte, los carabobeños brillaron con un show de cuadrangulares de Renato Núñez, quien dio tres, para derrotar 11-6 a los Cardenales de Lara en Barquisimeto.

En otro duelo llevado a cabo en tierras marabinas, las Águilas del Zulia propinaron una paliza casi letal a los Leones del Caracas 14-3 para dejarlos al borde de la eliminación.

Así quedó la tabla de posiciones

Estos son los juegos para mañana

Tigres vs. Águilas: 5:00 PM/ Estadio Luis Aparicio "El Grande".

Tiburones vs. Navegantes: 5:00 PM/ Estadio José Bernardo Pérez.

Cardenales vs. Leones: 7:00 PM/ Estadio Monumental Simón Bolívar.

Caribes vs. Bravos: 7:00 PM/ Estadio Nueva Esparta.

