"Midway Bliss" en Chicago: la red secreta que vigila al ICE y regala alimentos a inmigrantes

Frente a la ejecución del operativo federal conocido como Midway Blitz, organizaciones civiles en Chicago han activado la operación Midway Bliss. Esta propuesta, impulsada por el colectivo "Hijos de Inmigrantes", tiene como objetivo asistir a los núcleos familiares que han sufrido separaciones o pérdida de ingresos debido a las recientes intervenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La labor se centra en la distribución de recursos básicos en sectores con alta población inmigrante, como el vecindario de Hermosa.

Distribución de recursos y asistencia material

La actividad logística comenzó este viernes con el empaque de despensas, juguetes y artículos de primera necesidad que serán entregados formalmente durante la jornada del sábado. Los organizadores indicaron que la planificación de este evento tomó varias semanas y responde directamente a la vulnerabilidad económica de quienes aseguran haber sido blanco de los operativos en la región. El enfoque de esta entrega gratuita es mitigar la escasez de suministros en hogares donde el principal proveedor ha sido detenido o se encuentra oculto por temor a las redadas.

Además de la ayuda material, la agrupación utiliza plataformas digitales como TikTok y Facebook para establecer una red de monitoreo. A través de estas redes, un equipo de voluntarios reporta cada hora la ubicación y el movimiento de los agentes federales, permitiendo que la comunidad se mantenga informada sobre posibles puntos de control en sus rutas diarias.

Información y alertas comunitarias

La organización subraya que su función principal trasciende la entrega de alimentos, enfocándose en la prevención y la asesoría informativa. La intención es que los ciudadanos en situación irregular conozcan sus derechos y cuenten con mecanismos de alerta temprana ante la presencia de patrullas migratorias en sus áreas de residencia o trabajo.

Sobre la ejecución de estas jornadas de apoyo, los responsables y voluntarios declararon lo siguiente:

"Se llama operación Midway Bliss; tenemos despensas, pero también se han dado juguetes y artículos esenciales. Estoy muy contenta porque esto estuvo en preparación por varias semanas y este es el gran día", afirmó Sheila Jara, integrante de Hijos de Inmigrantes.

El grupo tiene previsto continuar con eventos similares y ha habilitado un sitio web oficial para que los interesados puedan consultar los puntos exactos de distribución de las próximas semanas.

"Somos una organización de hijos de inmigrantes y en varias plataformas avisamos cada hora dónde está ICE, tenemos un equipo que nos apoya de esa manera para ayudar a la comunidad", explicó un vocero del grupo durante el empaque de suministros.

