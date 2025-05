Venezolano relata cómo se salvó de ser deportado a El Salvador: ingresó a través de CBP One

Suscríbete a nuestros canales

Un venezolano que formaba parte de un grupo de al menos 28 detenidos experimentó una noche de angustia el pasado viernes, cuando fue subido a un autobús con destino a El Salvador para ser deportado.

Según un relato publicado por la Cadena Telemundo, Eduardo Daboin Rall narró el miedo que sintió al saber que no tendría más comunicación con familiares y conocidos, y cómo toda esta situación lo hizo llorar.

El autobús que partió de la instalación de detención Bluebonnet recibió una llamada y regresó a los detenidos bajo la autorización del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas y una llamada del Departamento de Seguridad Nacional que ordenó cancelar este viaje.

Este hecho se produjo gracias a una orden emitida por la Corte Suprema que solicitó pausar este tipo de deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

¿Cómo vivió este venezolano su casi deportación?

Desde el centro de detención y por una entrevista telefónica, Daboin Rall contó a NBC News que todos iban rezando en el autobús y él, en particular, estaba muy nervioso por lo que iba a ocurrir.

Daboin relató que ICE les informó a todos los que estaban a bordo del autobús que serían enviados a El Salvador, a pesar de que él no está vinculado con la presunta banda criminal El Tren de Aragua y tampoco tiene antecedentes penales.

"No hay razón para que lo hagan, y hay aún menos razón porque no he tenido ningún tipo de antecedentes penales ni en mi país ni en este país", indicó Daboin.

¿Cuál es la historia de este venezolano en Estados Unidos?

Eduardo Daboin Rall ingresó a Estados Unidos en 2023 a través del programa de libertad condicional CBP One. El venezolano se reunía mensualmente con un oficial de ICE en El Paso, Texas.

Tanto Daboin como su esposa, Judy, aseguran que ICE nunca mencionó que sus tatuajes lo implicaran como miembro de una pandilla hasta después de su detención el 18 de marzo, tres días después de que se invocara la Ley de Enemigos Extranjeros.

La esposa del venezolano cuenta que su esposo ya había sido detenido brevemente un año antes por un incidente doméstico, pero fue liberado sin cargos. Sin embargo, fue llevado a un centro de procesamiento en El Paso una semana después, donde salió bajo fianza y con un rastreador.

Hasta ahora, el ICE no ha ofrecido explicaciones sobre la detención y por qué ha sido vinculado a la presunta banda criminal venezolana.

