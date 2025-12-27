Arranca pago de megabono por más de Bs. 34.000 en Patria: ¿Quiénes lo cobran?

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes, inició el pago del Bono de Corresponsabilidad y Formación, correspondiente al mes de diciembre.

De acuerdo con el Canal Patria, este beneficio está siendo entregado con un monto de 34.920,00 Bolívares a través del Sistema Patria a los trabajadores de la administración pública, nómina especial.

“Los montos varían según el organismo donde prestan servicios y cargos”, aclaró.

Así puede retirar el Bono de Corresponsabilidad y Formación

Iniciar sesión en la página oficial del Sistema Patria utilizando su número de cédula y contraseña.

Acceder a la sección “Monedero” y seleccionar la opción “Retiro de fondos”.

Elegir el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Confirmar la operación haciendo clic en “Continuar” y luego en “Aceptar”.