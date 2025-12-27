Economía

Arranca pago de megabono por más de Bs. 34.000 en Patria: ¿Quiénes lo cobran?

Está siendo entregado a través del Sistema Patria

Por Genesis Carrillo
Viernes, 26 de diciembre de 2025 a las 10:26 pm
Este viernes, inició el pago del Bono de Corresponsabilidad y Formación, correspondiente al mes de diciembre. 

De acuerdo con el Canal Patria, este beneficio está siendo entregado con un monto de 34.920,00 Bolívares a través del Sistema Patria a los trabajadores de la administración pública, nómina especial.

“Los montos varían según el organismo donde prestan servicios y cargos”, aclaró. 

Así puede retirar el Bono de Corresponsabilidad y Formación

  • Iniciar sesión en la página oficial del Sistema Patria utilizando su número de cédula y contraseña.
  • Acceder a la sección “Monedero” y seleccionar la opción “Retiro de fondos”.
  • Elegir el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  • Confirmar la operación haciendo clic en “Continuar” y luego en “Aceptar”.
 

