FANB activa "Aulas Viales" y patrullaje preventivo en el territorio nacional

Suscríbete a nuestros canales

El comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, afirmó que los funcionarios de la institución armada se mantendrán desplegados en el territorio nacional con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos durante las celebraciones navideñas.

“¡El despliegue permanente para unas Navidades felices y seguras!”, indicó en su cuenta de la red social Instagram.

Instalación de “Aulas Viales”

De acuerdo con VTV, en el estado Nueva Esparta, las fuerzas castrenses instalaron “Aulas Viales” en los diferentes municipios del territorio insular, para brindar orientación a propios y temporadistas sobre las medidas de seguridad en los ejes carreteros.

También en el estado Cojedes se llevó a cabo una revisión por parte de los funcionarios de los cuerpos combatientes en lugares de esparcimiento para corroborar la paz y tranquilidad que manifiesta el pueblo.

Asimismo, en Zulia, Guárico, Falcón y otras entidades, se realizaron las inspecciones correspondientes para garantizar la seguridad de los venezolanos.