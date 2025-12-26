Innovación 5G en Venezuela: conoce los tres nuevos modelos de puntos de venta fabricados en el país

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 26 de diciembre de 2025, se dio a conocer que Venezuela avanza hacia la independencia financiera con la producción nacional de los primeros puntos de venta (POS) de alta gama.

Gracias a una alianza entre Industrias Canaima y TopWise Venezuela, el país ha comenzado a ensamblar 500 unidades diarias, eliminando la dependencia histórica de equipos importados y adaptando la tecnología a las necesidades del mercado local, refiere una NDP del Mincyt.

Conoce los tres nuevos modelos de puntos de venta fabricados en Venezuela

La producción se divide en tres dispositivos diseñados para diferentes sectores comerciales:

T1 Pro (Insignia): Cuenta con conexión 5G, pantalla totalmente táctil, lector de chip, sensor de proximidad e impresora fiscal integrada.

M3P: Un modelo similar al T1 Pro, pero con diseño más compacto, manteniendo la conexión 5G y la impresora fiscal.

M3: Equipo versátil orientado a la pequeña y mediana empresa (PYMES) y al comercio informal; no incluye impresora fiscal.

La fabricación local permite abaratar costos y generar una economía basada en ciencia aplicada nacional, agrega la publicación.

Al respecto, los bancos y comercios ya no necesitan buscar tecnologías en el extranjero, ya que los equipos se encuentran disponibles directamente en el país.

El proyecto incluyó una etapa de inducción técnica impartida por especialistas de la casa matriz TopWise China.

Es de destacar que la alianza establecida este 2025 garantiza un flujo constante de equipos para la banca y agregadores comerciales.

