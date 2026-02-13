‎Guía de ocio en Miami: actividades imperdibles para el descanso por el Día del Presidente

Suscríbete a nuestros canales

‎La llegada del mes de febrero trae consigo una de las pausas más esperadas del primer trimestre del año. Los residentes y turistas buscan opciones variadas para aprovechar las temperaturas agradables que dominan el ambiente en la costa este.

‎Las autoridades locales y organizadores privados habilitan espacios públicos para la recreación familiar y el disfrute de la cultura. Esta oferta diversa permite que cada ciudadano encuentre una actividad ajustada a sus gustos y a su presupuesto personal.

‎El calendario de eventos abarca desde exhibiciones de lujo hasta recorridos gratuitos por reservas naturales de importancia mundial. La conectividad entre las distintas zonas de la metrópoli facilita el acceso a estas experiencias durante las jornadas festivas.

‎La ciudad activa el fin de semana largo en Miami, con planes para disfrutar el feriado con una programación que se extiende hasta el lunes. Según el portal Así se vive en Florida, la agenda integra festivales de luces y navegación.

‎¿Qué eventos destacan durante este fin de semana largo en Miami?

‎El Miami International Boat Show se consolida como el evento náutico más grande de la región con yates y exhibiciones interactivas. Esta actividad ocupa diversos puntos de Miami y Miami Beach y recibe visitantes hasta el domingo 15 de febrero.

‎Para los amantes de la tecnología, el festival Ignite Broward presenta instalaciones gratuitas de arte y luces del 13 al 22 de febrero. Este espectáculo visual recorre varias ciudades de Broward y ofrece una experiencia inmersiva para todas las edades sin costo de entrada.

‎El arte tradicional también tiene su espacio en el Coconut Grove Arts Festival, donde la música en vivo y la gastronomía cobran protagonismo. Los boletos inician en 25 dólares y la feria abre sus puertas de sábado a lunes en el corazón de Coconut Grove.

‎¿Existen opciones gratuitas en este fin de semana largo en Miami?

‎El lunes de feriado nacional permite la entrada libre a parques emblemáticos como los Everglades, ideal para los aficionados a la naturaleza. Esta iniciativa gubernamental busca fomentar el conocimiento de los ecosistemas locales sin que el costo sea una barrera para la familia.

‎El sábado 14 de febrero, el Pérez Art Museum Miami (PAMM) habilita sus "Segundos Sábados Gratuitos" con actividades enfocadas en el público infantil. Los interesados deben registrarse previamente en la web oficial del museo para asegurar su ingreso a las galerías de arte contemporáneo.

‎En Lincoln Road, la música brasileña toma el control con The Bossa Nova Experience, un concierto íntimo que arranca a las 8:00 P.M. del sábado. Es una excelente alternativa para quienes buscan un ambiente relajado y sofisticado frente al mar sin gastar dinero en entradas.

‎¿Qué oferta gastronómica trae el fin de semana largo en Miami?

‎El mercado Smorgasburg celebra la edición del Año Nuevo Chino en Lincoln Road durante el sábado y el domingo de 12 PM a 10 PM. Este espacio reúne sabores asiáticos y muestras culturales en un ambiente festivo con entrada gratuita y comida con costo variable.

‎Para los más pequeños, el evento Skyward Kites en Haulover Park ofrece un espectáculo de cometas gigantes y camiones de comida rápida. La cita ocurre ambos días del fin de semana y representa una oportunidad clásica para disfrutar del aire libre y el viento costero.

‎La combinación de eventos asegura que el lunes feriado cierre con éxito una jornada de alta actividad comercial y recreativa en Florida. Planificar la ruta con antelación ayuda a evitar el tráfico pesado y maximiza el tiempo de descanso en cada locación elegida.

