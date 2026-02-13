Trump felicita a las Delta Force: describe relación con Venezuela tras el #3Ene

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitó este viernes una base militar en Carolina del Norte en la que describió cómo están las relaciones con el actual gobierno encargado de Delcy Rodríguez, tras la captura del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, además de felicitar a los Delta Force.

"Tenemos una muy buena relación con la presidenta de Venezuela, como saben. Estamos trabajando muy estrechamente", declaró el mandatario ante la prensa horas antes de su visita a los Delta Force. "Delcy ha hecho un muy, muy buen trabajo y la relación es fuerte".

Mucho dinero por el crudo venezolano, afirma Trump

Respecto a la nueva dinámica petrolera de Venezuela y Estados Unidos, el mandatario apuntó que su país está pagando "mucho dinero" por el crudo nacional.

"El petróleo está saliendo y se está pagando mucho dinero por el petróleo por parte de otras naciones, y nos estamos encargando de ello. Lo estamos refinando, y somos los únicos que tenemos la capacidad de refinarlo. Ahora mismo, la relación con Venezuela es tan buena como puede serlo".

Trump reportó que varios Delta Force resultaron heridos el 3 de enero

El mandatario también aprovechó de felicitar a las Delta Force luego de la operación en Venezuela, y señaló que, a pesar de no haber bajas estadounidenses, tres pilotos de helicóptero resultaron "gravemente heridos en las piernas", esto al momento de aterrizar.

El republicano apuntó que los efectivos contaron con el apoyo de francotiradores que neutralizaron las ametralladoras que causaron dichas lesiones. El presidente calificó a los uniformados como "increíbles y realmente valientes" y confirmó que se reuniría con ellos y sus familiares en compañía de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

