Canciller de Colombia confirma posible visita de Delcy Rodríguez la próxima semana: objetivos del encuentro

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, confirmó este viernes, 13 de febrero, desde Madrid que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, podría visitar Colombia la próxima semana.

Según la ministra, ambos gobiernos están ajustando detalles de agenda y se espera una confirmación definitiva entre el lunes y martes de la semana entrante.

Esta visita representaría el primer viaje oficial al exterior de Rodríguez tras asumir el mando de Venezuela el pasado 5 de enero.

Invitación y objetivos del encuentro

Según información proporcionada por la agencia EFE, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue quien extendió la invitación formal a la mandataria interina con el fin de fortalecer los lazos entre ambos países.

Uno de los puntos principales de la agenda sería discutir un diálogo tripartito que incluya a EEUU, buscando estabilizar la situación interna de Venezuela y evitar escenarios de violencia.

Reconocimiento y estabilidad regional

Villavicencio destacó que existe voluntad política de ambas partes para concretar el encuentro. Además, señaló que incluso sectores de la oposición democrática reconocen la gestión interina de Rodríguez.

La canciller sostuvo que la continuidad institucional ha sido clave para evitar enfrentamientos mayores en las calles venezolanas.

Un giro en la política exterior

Desde su juramentación, Delcy Rodríguez mantiene contactos telefónicos con el gobierno colombiano para tratar temas de interés común. La reunión en Bogotá buscaría profundizar en la cooperación necesaria para la paz regional, en un contexto donde el control territorial y la estabilidad social son prioridades para los países vecinos.

