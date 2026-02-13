¿Vives en estos códigos postales de Los Ángeles? California anuncia que pagará tu hipoteca por un año entero

Suscríbete a nuestros canales

En una respuesta directa a la devastación causada por los incendios de Eaton y Palisades, Los Ángeles, el Gobernador Gavin Newsom anunció una expansión masiva del programa de alivio hipotecario estatal.

Esta medida no solo busca prevenir ejecuciones hipotecarias, sino otorgar un respiro financiero real a quienes hoy enfrentan la ardua tarea de reconstruir sus vidas.

Un salvavidas financiero de hasta $100.000 para propietarios de Los Ángeles

La actualización más significativa del programa, administrado a través del fondo CalAssist Mortgage Fund, eleva el beneficio máximo de $20.000 a $100.000 por hogar.

Según el comunicado oficial de la oficina del Gobernador del 12 de febrero de 2026, este apoyo consiste en pagos directos a los administradores de préstamos que no necesitan ser reembolsados por los beneficiarios.

Anteriormente, el alivio cubría solo tres meses de pagos, pero con la nueva normativa, los sobrevivientes calificados pueden recibir hasta 12 meses de cobertura hipotecaria.

¿Quiénes se beneficiarán de esta medida?

Para acceder a este beneficio en Los Ángeles, los solicitantes deben cumplir con criterios específicos establecidos por la Agencia de Financiamiento de Vivienda de California (CalHFA) y el Departamento de Protección e Innovación Financiera (DFPI):

Ubicación y daño: Residentes cuya vivienda principal haya sido destruida o declarada inhabitable por desastres ocurridos entre enero de 2023 y enero de 2025 (incluyendo los incendios de Los Ángeles).

Residentes cuya vivienda principal haya sido destruida o declarada inhabitable por desastres ocurridos entre enero de 2023 y enero de 2025 (incluyendo los incendios de Los Ángeles). Nuevos límites de ingresos: Se ha ampliado el acceso para la clase media. En el condado de Los Ángeles, las familias con ingresos anuales combinados de hasta $281.400 ahora califican para el programa.

Se ha ampliado el acceso para la clase media. En el condado de Los Ángeles, las familias con ingresos anuales combinados de hasta $281.400 ahora califican para el programa. Estado del préstamo: El alivio está disponible tanto para quienes están al día con sus pagos como para aquellos que ya están en moratoria o bajo un acuerdo de indulgencia (forbearance).

Protección contra ejecuciones y reportes negativos en Los Ángeles

Además del subsidio directo, el estado ha asegurado compromisos de más de 160 instituciones financieras (incluyendo gigantes como Chase, Wells Fargo y Bank of America) para facilitar procesos de prórroga adicionales.

Bajo la ley AB 238, los prestamistas deben ofrecer hasta 12 meses de indulgencia a los afectados. Durante este periodo, las instituciones tienen prohibido:

Cobrar cargos por pagos atrasados.

Reportar pagos negativos a las agencias de crédito.

Iniciar procesos de ejecución hipotecaria o desalojo.

