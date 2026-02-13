Galentine’s Day celebra la amistad femenina: cinco ideas para estar con amigas este 13 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El mes de Febrero suele asociarse con el romance, las parejas y las cenas a la luz de las velas. Sin embargo, existe otra celebración especial que poner el foco en un tipo de amor igual de importante.

Se trata de una fecha pensada para honrar a esas amigas que están en las buenas y en las malas, dejando de lado la presión social de tener o no una relación sentimental.

Mientras que el 14 de febrero se dedica al amor de pareja, cada 13 de febrero, se reserva para disfrutar de la compañía de las "hermanas de vida". Es la excusa perfecta para desconectarse de la rutina, compartir risas y fortalecer esos vínculos.

¿De dónde viene?

Aunque parezca una tradición milenaria, el Galentine’s Day tiene un origen moderno y curioso: nació en la televisión. El término fue creado por la serie estadounidense Parks and Recreation en un episodio emitido en 2010.

En la historia, la protagonista Leslie Knope organiza un desayuno especial para sus amigas cada 13 de febrero, definiéndolo como "el mejor día del año".

Lo que comenzó como un guion de comedia saltó rápidamente a la vida real. Gracias a las redes sociales, mujeres de todo el mundo adoptaron la idea, convirtiéndola en un fenómeno cultural que celebra la sororidad y el cariño entre compañeras, primas, hermanas y mejores amigas.

¿Cómo se celebra el Galentine’s?

No existen reglas estrictas para festejar este día, ya que la esencia es simplemente pasar tiempo de calidad. A diferencia de las citas románticas formales, el ambiente suele ser relajado y lleno de complicidad.

Muchas aprovechan para enviarse tarjetas con mensajes de agradecimiento, intercambiar pequeños detalles o simplemente reunirse para hablar sin prisas.

Ideas para disfrutar el día

Si quieres organizar algo especial para tus amigas, aquí tienes algunas opciones sencillas y divertidas:

Brunch o desayuno : tal como en la serie, reunirse a comer panquecas, waffles y café es el plan clásico por excelencia.

: tal como en la serie, reunirse a comer panquecas, waffles y café es el plan clásico por excelencia. Tarde de spa en casa : pueden usar mascarillas faciales, hacerse la manicura y escuchar música mientras se relajan.

: pueden usar mascarillas faciales, hacerse la manicura y escuchar música mientras se relajan. Noche de películas o karaoke : ver sus series favoritas o cantar a todo pulmón esas canciones que marcaron su amistad.

: ver sus series favoritas o cantar a todo pulmón esas canciones que marcaron su amistad. Intercambio de detalles : no hace falta gastar mucho; una carta escrita a mano o un dulce favorito son gestos muy valorados.

: no hace falta gastar mucho; una carta escrita a mano o un dulce favorito son gestos muy valorados. Pícnic al aire libre: aprovechar un parque cercano para merendar y tomarse fotos juntas.

Visite nuestra sección de Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube