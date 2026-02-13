Trump y Melania en Fort Bragg: el encuentro cara a cara con el grupo élite Delta Force que capturó a Maduro

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Donald Trump se traslada este viernes 13 de febrero a la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, para condecorar y agradecer personalmente a los miembros de la Fuerza Delta que ejecutaron la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

Acompañado por la primera dama, Melania Trump, el encuentro no solo honrará a los operativos, sino también a las familias de los militares que sostuvieron el secreto de la misión más audaz del siglo XXI.

Delta Force: el grupo que capturó a Maduro

Aunque oficialmente se le conoce como el Primer Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales Delta, este grupo es la punta de lanza del Ejército de Estados Unidos.

Operando bajo un velo de secreto absoluto, la Fuerza Delta no solo es una unidad de élite; es el recurso final de la Casa Blanca para misiones donde el fracaso no es una opción.

¿Cuáles son sus labores principales?

Captura de Objetivos de Alto Valor (HVT): Localizar y extraer a líderes enemigos en entornos hostiles.

Contraterrorismo: Desarticulación de células y amenazas directas a la seguridad nacional.

Rescate de rehenes: Operaciones de precisión quirúrgica en cualquier lugar del mundo.

Guerra No Convencional: Acciones encubiertas con escasa anticipación y presión extrema.

Un historial de misiones legendarias

Fundada en 1979 por el coronel Charles Beckwith —bajo el modelo del SAS británico—, la Fuerza Delta ha sido la protagonista de los momentos más impactantes de la historia militar reciente. Parte del historial del grupo élite incluye:

Saddam Hussein (2003): La unidad fue la encargada de extraer al dictador iraquí de su escondite en un "agujero de araña".

La unidad fue la encargada de extraer al dictador iraquí de su escondite en un "agujero de araña". Post 11 de Septiembre: Lideraron incursiones críticas en las montañas de Afganistán para cazar a líderes de Al-Qaeda.

Abu Bakr al-Baghdadi (2019): Ejecutaron la operación en Siria que terminó con la vida del máximo líder del Estado Islámico.

Fort Bragg: el santuario de la élite

La reunión tiene lugar en Fort Bragg, una base que recuperó su nombre histórico en febrero de 2025 por orden de la administración Trump, tras haber sido renombrada brevemente como Fort Liberty.

Este lugar es el hogar del cuartel general de la Fuerza Delta, donde se lleva a cabo el proceso de selección más riguroso del mundo, diseñado para que solo los mejores entre los mejores porten el emblema de la unidad.

