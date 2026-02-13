Madre murió al quedar encerrada en el congelador de una conocida tienda: revelan causas de su muerte

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades revelaron detalles sobre la muerte de una mujer, cuyo cuerpo se localizó dentro de una nevera.

Finalmente, funcionarios revelaron los resultados de los estudios forenses de la víctima, una mujer de origen hispano, cuyo cadáver se halló en una tienda Dollar Tree de Miami, le pasado mes de diciembre.

Según la Oficina del Médico Forense del Condado de Miami-Dade, la causa de la muerte de Helen Massiell Garay Sánchez, de 32 años de edad, fue hipotermia ambiental, con el consumo de etanol como causa contribuyente.

Revelan causas de la muerte de mujer hallada en un congelador

Su informe toxicológico mostró que sus niveles de etanol eran del 0,112%, detalló Telemundo. El etanol es el ingrediente activo de las bebidas alcohólicas.

Según su familia, la mujer era médico en Nicaragua y tenía dos hijos.

La Clínica Mayo describió la hipotermia como una afección que ocurre cuando la temperatura corporal normal desciende por debajo de los 35 °C. Si la condición no se trata rápidamente, la puede causar la muerte.

El pasado 15 de diciembre, agentes de la Policía de Miami llegaron al Dollar Tree, después de que un empleado llamara y avisara que había una mujer muerta dentro de la tienda. Los agentes encontraron el cuerpo de Sánchez dentro de un congelador.

Demandan a la tienda por presunta negligencia

Durante la investigación, la policía indicó que Sánchez entró en la tienda durante la noche, antes del cierre, la mujer no compró nada y luego se dirigió a un congelador en el almacén trasero, donde pasó la noche.

El cuerpo de Sánchez fue encontrado por un empleado esa mañana.

La familia de la fallecida presentó una demanda por homicidio culposo por 50 millones de dólares contra Dollar Tree.

La demanda afirma que Sánchez quedó atrapada en el congelador y que Dollar Tree actuó con negligencia al no impedir su acceso al lugar.

También se señaló que el gerente fue "notificado formalmente" de que Sánchez estaba desaparecida y no había salido de la tienda, por lo que "no tomó medidas razonables para localizarla o ayudarla".

Dollar Tree emitió un comunicado tras la muerte de Sánchez: "Estamos al tanto de este trágico incidente y acompañamos en el sentimiento a la familia y seres queridos de la víctima. Estamos cooperando plenamente con las autoridades en este momento", publicó la empresa.

