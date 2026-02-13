Engañó a dos menores durante conversaciones en línea para abusar de ellas: las sometió dentro de su automóvil

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 28 años de edad enfrenta cargos por su presunta vinculación con el abuso sexual de dos menores de edad, a quienes contactó por medio de las redes sociales.

El acusado responde al nombre de Dijani Brown, residente de Nueva York (EEUU), quien está señalado como sospechoso de haber agredido sexualmente a dos jovencitas de 13 y 14 años en incidentes separados en Pensilvania.

Conoció a las dos menores en las redes

Al parecer, durante sus conversaciones en las redes sociales, el hombre de 28 años mintió sobre su edad y concertó citas con las niñas, para luego agredirlas sexualmente dentro de su vehículo.

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos detalló en un comunicado que el primer incidente ocurrió en Manor Township, condado Lancaster, el 12 de octubre del año pasado, con la víctima de 13 años.

Asimismo, las autoridades afirmaron que, dos días después, Brown atacó a la menor de 14 años en Horsham Township, condado Montgomery, a unos 145 kilómetros al este del primer caso, publicó Daily News.

Lo encontraron escondido en la casa de un familiar

Tras conocerse la presunta responsabilidad de Dijani, las autoridades emitieron una orden de arresto en el condado Montgomery, el 20 de noviembre.

La policía de Horsham solicitó la ayuda del Grupo de Trabajo de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos para atender el caso y se emitió otra orden de arresto en el condado Lancaster este 20 de enero.

Brown fue localizado en la casa de un familiar en Yonkers, en las afueras de Manhattan, donde fue detenido y posteriormente lo trasladaron a la cárcel del condado Westchester en espera de su extradición a Pensilvania.

“El arresto de Dijani Brown saca de la comunidad a un depredador sexual y subraya la seriedad con la que el Servicio de Alguaciles trata las órdenes de arresto relacionadas con menores”, declaró Robert Clark, subjefe de alguaciles del Distrito Este de Pensilvania.

