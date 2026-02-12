Muere uno de los trillizos nacidos en Puerto Ordaz: la madre falleció tras el parto

Suscríbete a nuestros canales

Lo que al principio era una noticia llena de alegría para la comunidad de Puerto Ordaz, estado Bolívar, se convirtió en una lamentable perdida. Tras dar a luz a trillizos, la ciudadana Luisa Gómez Bravo perdió la vida.

Asimismo, uno de los bebés falleció en horas de la noche de este miércoles, 11 de febrero. De acuerdo con el informe del medio digital Ciudad Caracas FB, se pudo conocer sobre la muerte de Mateo, uno de los trillizos nacidos recientemente en la Clínica Privada Amazonia de Puerto Ordaz.

Lamentable muerte de madre y uno de sus bebés

La lamentable noticia fue confirmada por el equipo médico, mientras el bebé permanecía bajo observación médica.

Por su parte, la madre, de 35 años de edad, falleció horas después del parto debido a complicaciones posteriores al alumbramiento. La familia, oriunda de Guasipati, ya enfrentaba un profundo duelo por su partida.

La comunidad local y allegados de la familia expresaron su pesar ante el triste suceso y enviaron mensajes de fortaleza y acompañamiento a la familia London Gómez, reseñó El Periódico de Monagas.

Primer nacimiento de trillizos en Guasipati

El nacimiento de los bebés había hecho historia, debido a que se trataba del primer caso de trillizos registrado para la población de Guasipati.

Según reportes preliminares, el parto se desarrolló con aparente normalidad y los tres recién nacidos habían sido recibidos en buen estado de salud.

Minutos después de compartir momentos de felicidad que quedaron captados en fotografías, el estado de salud de Luisa Gómez Bravo se complicó inesperadamente.

Se espera que se divulguen más detalles sobre este lamentable suceso.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube