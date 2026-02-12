"Lo mataron tras una disputa de Tiktok": tres adolescentes detenidos por la muerte de joven influencer

Suscríbete a nuestros canales

Tres adolescentes enfrentan cargos por el asesinato del reconocido tiktoker estadounidense Chrystofer Whyte, cerca de un paseo marítimo de Jersey Shore (Nueva Jersey, EEUU).

Pos este crimen, que se registró durante el verano de 2025, resultaron detenidos los jóvenes Dwayne Exilus e Isaiah Walker, ambos de 19 años de edad, y Jahbron Goff, de 18 años.

Los tres implicados enfrentan cargos de posesión ilegal de un arma, conspiración y obstrucción a la justicia, entre otros, informó el fiscal del condado Monmouth, Raymond Santiago.

Encontraron al tiktoker muerto en una playa

Goff, quien inicialmente fue procesado como menor de edad, también fue imputado por homicidio, detalló el medio Daily News.

Whyte tenía 18 años cuando fue asesinado, apenas se había graduado de la escuela secundaria Woodbridge y sumaba casi 100 mil seguidores en TikTok.

El influencer fue asesinado a tiros en la playa de Pier Village el 12 de junio de 2025. Los agentes lo encontraron con una herida de bala “en una zona entre la costa y el paseo marítimo” alrededor de las 9:00 de la noche, según la fiscalía. Fue declarado muerto en el lugar.

Su último video, un clip de 11 segundos, se grabó en la misma playa de Long Branch, la cual estaba abarrotada esa noche, para el primer concierto al aire libre de la temporada, apenas unas horas antes de su muerte.

Una disputa que comenzó en TikTok

Las autoridades revelaron pocos detalles adicionales sobre la muerte de Whyte. El mejor amigo de la víctima, Jaiden Roche, de 20 años de edad, le había contado previamente al periódico Patch que la disputa comenzó en línea.

“Estaba usando TikTok a tiempo completo y, además, se ganaba bien la vida con ello”, dijo Roche.

“Algunos de estos chicos empezaron a insultarlo en los comentarios durante un TikTok Live. Todo esto se trataba de egos, un intercambio de opiniones en línea”, añadió.

