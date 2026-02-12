Gustavo Petro: Colombia importará gas venezolano muchísimo más barato

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este miércoles que importarán gas venezolano "muchísimo más barato".

Durante un acto gubernamental en el departamento de Tolima, Petro se pronunció sobre la importación de gas venezolano y las relaciones comerciales entre ambas naciones.

Colombia importará gas venezolano

De acuerdo con las declaraciones del mandatario colombiano, "vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato".

Cabe destacar que hace solo dos semanas en Venezuela, se aprobó una reforma a la Ley de Hidrocarburos, lo que permite la inversión privada y extranjera en el sector.

En este sentido, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, el pasado 21 de enero afirmó que para este 2026 se estima que el ingreso por venta de petróleo aumentará en un 37%.

Relaciones entre Colombia y Venezuela

Por su parte, Petro afirmó el pasado 3 de febrero que durante la reunión que sostuvo en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se planteó la posibilidad de que Ecopetrol también forme parte de la reactivación económica de Venezuela.

Asegura el mandatario colombiano que con Ecopetrol, Colombia "puede ayudar mucho" ante el evantamiento de sanciones contra Venezuela por parte de EEUU.

