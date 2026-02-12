Serie de las Américas: Venezuela en la pelea por el título

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela, bajo el uniforme de los Navegantes del Magallanes, ha cerrado la primera fase de la Serie de las Américas con una exhibición de poder absoluto. Tras la victoria ante Colombia que selló la clasificación, la tripulación de César Istúriz repitió la dosis ante Curazao con un contundente 12-4 en el Estadio Monumental. Estos resultados colocan a la delegación tricolor en la cima de la clasificación, igualando el registro de Panamá.

La racha ganadora se consolidó primero ante los Caimanes de Barranquilla (Colombia) en un festival de cuadrangulares. Wilfredo Tovar, Ángel Reyes y Hernán Pérez sacudieron el madero desde temprano para establecer condiciones. Un segundo vuelacercas de Reyes con tres impulsadas en el sexto acto sentenció el 11-5 definitivo, asegurando matemáticamente el pase a la siguiente ronda.

En el cierre de la ronda clasificatoria frente a Curazao, el ataque estalló entre el segundo y cuarto episodio con un rally de 10 anotaciones. La figura del encuentro fue Luis Sardiñas, quien se llevó el MVP tras batear de 5-4. Por su parte, el abridor Yohander Méndez se adjudicó la victoria tras una sólida labor de cinco entradas, permitiendo apenas tres carreras y otorgando un solo boleto.

El sello final lo puso el slugger Renato Núñez en el octavo inning. Con un soberbio cuadrangular de dos carreras, Núñez cerró su producción personal con tres remolcadas, confirmando que llega en un estado de forma excepcional a la fase decisiva. La ofensiva venezolana mete miedo a sus rivales tras demostrar una contundencia implacable en los últimos compromisos disputados en Caracas.

Con la fase inicial concluida, Venezuela se prepara ahora para los duelos de eliminación directa. El equipo llega con la moral en alto y un cuerpo de lanzadores que ha logrado contener a las ofensivas rivales en los momentos clave. La mirada está puesta en la semifinal, donde el Monumental espera ser nuevamente el escenario del triunfo nacional hacia el título de las Américas.

