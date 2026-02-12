¡Escándalo en Brasil! Hombre arroja maleta con 82 mil dólares desde un edificio: ¿Por qué?

Suscríbete a nuestros canales

Policía Federal de Brasil recuperó este miércoles una maleta con 429.000 reales (aproximadamente 82.000 dólares) que fue lanzada desde la ventana de un edificio de 30 pisos. El incidente ocurrió durante un registro vinculado a una investigación sobre corrupción y delitos contra el sistema financiero.

Según el reporte de las autoridades federales, el sospechoso se percató de la llegada de los agentes y arrojó el dinero desde el trigésimo piso del inmueble. El apartamento está ubicado en la ciudad costera de Balneário Camboriú, en el estado de Santa Catarina, informó EFE.

Las imágenes facilitadas por la Policía Federal muestran billetes de 100 y 200 reales esparcidos por las áreas comunes de una construcción vecina. Tras la maniobra, los oficiales lograron recolectar la totalidad del efectivo. Según la versión oficial, "uno de los ocupantes tiró la maleta con dinero en efectivo desde la ventana del apartamento".

Objetivos de la "Operación Barco de Papel"

Esta acción policial forma parte de la denominada Operación Barco de Papel. El operativo busca aclarar el uso irregular de fondos de RioPrevidência, la entidad que administra las jubilaciones de los empleados públicos del estado de Río de Janeiro.

La Justicia autorizó dos órdenes de allanamiento tras detectar indicios de "obstrucción de las investigaciones y ocultación de pruebas". Además del dinero, los agentes incautaron documentos, dos teléfonos móviles y dos vehículos de gama alta. El fin principal de la fuerza policial era "localizar y recuperar los bienes, valores y objetos retirados del apartamento del principal objetivo de la operación iniciada el 23 de enero".

Investigaciones siguen en pie e involucran a políticos

La investigación central analiza irregularidades en la compra de títulos de deuda del Banco Master. Esta entidad fue liquidada por el Banco Central de Brasil el pasado 18 de noviembre debido a sospechas de fraude. Los registros indican que RioPrevidência invirtió cerca de 970 millones de reales en dicho banco entre finales de 2023 y mediados de 2024.

El proceso judicial, que involucra a políticos y magistrados, se encuentra bajo secreto de sumario en la Corte Suprema. Por su parte, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, señaló que, debido a la emisión de créditos falsos por 12.000 millones de reales, el caso "puede tratarse del mayor fraude bancario" en la historia del país.

