Fe de vida: sepa cómo tramitarla y cuáles son los organismos que la emiten

Suscríbete a nuestros canales

La fe de vida es un documento que prueba de forma legal y definitiva que una persona existe físicamente y posee plenas facultades para ejercer sus derechos económicos.

Para tramitarlo, debe cumplir ciertos recaudos y solicitarlo en organismos estatales autorizados para emitir el documento.

¿Cómo tramitar la Fe de Vida?

Para tramitar este documento, el solicitante debe presentar una serie de recaudos ante el organismo emisor:

Copia y original de la cédula de identidad

Recibo de servicio público a nombre del solicitante

Copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF)

Constancia de residencia que valide su domicilio vigente

¿Dónde tramitar la Fe de Vida?

Cabe destacar que este trámtie es de carácter gratuito y no se debe pagar nada para obtener el documento. Asimismo, es importante resaltar que en la mayoría de los casos el documento tiene una validez de 3 meses.

Los organismos que tramitan la Fe de Vida son los siguientes:

Registro Civil.

Alcaldías municipales.

Ministerio Público.

Defensoría del Pueblo.

Centro Nacional Electoral (CNE).

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube