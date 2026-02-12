Doctor se distrajo con el celular y provocó la muerte de un niño de 4 años: esta fue su condena

Suscríbete a nuestros canales

El caso de Valentín Mercado Toledo, el pequeño de 4 años que falleció tras una cirugía de hernia diafragmática en Argentina, llegó a su resolución judicial el pasado martes.

La sentencia contra el anestesiólogo Mauricio Atencio Krause ha generado una profunda indignación debido a la naturaleza de la negligencia.

Tras comprobarse que el médico omitió sus deberes básicos de monitoreo por estar distraído con su dispositivo móvil, el tribunal dictó la siguiente sentencia:

Pena de prisión de 3 años de ejecución condicional.

Prohibición de su ejercicio en la medicina y cualquier actividad relacionada con la anestesiología por un periodo determinado.

Es hombre fue declarada culpable en el delito de homicidio culposo por mala praxis médica.

Investigaciones

La investigación técnica y los testimonios durante el juicio fueron contundentes al explicar cómo ocurrió la tragedia.

Atencio Krause utilizó su teléfono celular para fines recreativos durante el tiempo en que debía supervisar los niveles de oxígeno del menor.

Debido a la falta de atención, no se detectó a tiempo una falla en la ventilación, lo que provocó que Valentín sufriera una hipoxia severa (falta de oxígeno al cerebro).

El niño sufrió un daño neurológico masivo. Tras siete días en cuidados intensivos, los médicos informaron a la madre que el cuadro era terminal.

El abogado de la familia, Zeballo Díaz, denunció no solo la falla médica, sino el trato "cruel" que recibieron los padres, Ariana y su esposo, durante la agonía de su hijo:

"Ariana pasó un momento que, como padre, nunca quiero pasar: con su hijo en brazos escuchó ‘mami, lo vamos a desconectar’", relató el abogado ante los medios.

La familia de Valentín, espera que esta condena sirva para que ningún otro padre tenga que pasar por una situación similar debido a la falta de ética profesional.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube