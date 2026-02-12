Cae modelo colombiana por lavado de dinero en Atlanta: esta es la sentencia

Suscríbete a nuestros canales

El sistema judicial de Georgia procesa actualmente uno de los casos más mediáticos sobre el flujo de capitales ilícitos entre Estados Unidos (EEUU) y Colombia. La investigación expone cómo figuras públicas utilizan su imagen para encubrir operaciones financieras de alta complejidad.

Las autoridades federales rastrearon durante años el movimiento de efectivo en diversos estados, especialmente en Georgia y Florida. El despliegue de inteligencia permitió identificar las rutas del dinero y a los responsables de coordinar los depósitos bancarios.

Este caso resalta la vulnerabilidad de los sistemas financieros ante el uso de empresas fachada y mensajeros locales. Los fiscales presentaron evidencias contundentes sobre la estructura logística que permitía el retorno de los fondos a cuentas sudamericanas.

Modelo Valentina Forero se declara culpable en Atlanta de lavar millones de dólares del narcotráfico este 9 de febrero de 2026. La acusada aceptó los cargos por conspiración ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de Georgia, según reveló la cadena N+Univision Atlanta.

¿Cómo operaba la modelo Valentina Forero para lavar dinero?

La organización utilizaba mensajeros humanos para recolectar fajos de billetes provenientes de la venta de estupefacientes en varias ciudades. El dinero viajaba oculto en cajas de zapatos y bolsas de compras para evitar la detección de las autoridades.

Los cómplices realizaban depósitos menores a los 10.000 dólares para no activar las alarmas automáticas de los reportes bancarios obligatorios. Tras completar las transacciones, los subordinados enviaban fotografías de los recibos mediante aplicaciones de mensajería con encriptación.

Entre junio de 2022 y abril de 2023, la red inyectó cerca de 2.9 millones de dólares en efectivo solo en el norte de Georgia. Estos fondos pasaban luego por cuentas de empresas fachada en Florida antes de su transferencia final hacia Colombia.

¿Qué montos manejó la modelo Valentina Forero en su red de lavado?

El acuerdo de culpabilidad estima que la organización criminal movilizó una cifra total situada entre los 25 y 65 millones de dólares. Como parte del proceso judicial, el tribunal ordenó la confiscación inmediata de diversas cuentas bancarias vinculadas a la acusada.

Entre los activos incautados destacan más de 697.000 dólares de la firma On Solutions Group LLC y 259.000 de Alberto Cortes Cosmetics. Otros montos confiscados superan los 350.000 dólares distribuidos en compañías como Dems Holdings y RYJ International Group.

La fiscalía federal sostiene que Forero dirigía y controlaba cada movimiento, aunque no figuraba como firmante oficial en muchos documentos bancarios. Esta estrategia buscaba blindar su identidad frente a posibles auditorías del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

¿Qué pena enfrenta la modelo Valentina Forero tras declararse culpable?

El delito de conspiración para lavado de dinero contempla una condena máxima de hasta 20 años de prisión efectiva en territorio estadounidense. Además, el juez podría imponer multas de 500.000 dólares o el doble de la suma total involucrada en el esquema.

La modelo, de 33 años, permanece bajo custodia federal mientras espera la lectura de su sentencia definitiva el próximo 20 de mayo. El acuerdo judicial establece que su deportación a Colombia será obligatoria una vez que cumpla el tiempo de cárcel.

Forero deberá cooperar con el gobierno y proporcionar información sustancial sobre otros eslabones de la organización internacional en futuras investigaciones. Si su ayuda resulta valiosa, los fiscales podrían solicitar una reducción en la severidad de la pena impuesta.

