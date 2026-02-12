Apagón digital en Rusia: el Kremlin bloquea WhatsApp y afecta a más de 100 millones de usuarios

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Vladimir Putin ha dado un paso definitivo en su estrategia de "soberanía digital". Este jueves, el regulador ruso de comunicaciones, Roskomnadzor, eliminó formalmente los dominios de WhatsApp del Sistema Nacional de Nombres de Dominio (DNS), lo que en la práctica significa un bloqueo total del servicio en todo el territorio

La app estatal MAX

Tanto Meta (propietaria de WhatsApp) como analistas internacionales coinciden en que la medida no es solo un castigo por "incumplimiento de leyes locales", sino una maniobra para forzar la migración masiva a MAX, la nueva "super-app" rusa.

WhatsApp denunció a través de un comunicado que este es un intento de empujar a la población hacia una "aplicación de vigilancia estatal" que no cuenta con el cifrado de extremo a extremo que garantiza la privacidad de los mensajes.

El bloqueo deja incomunicados de forma directa a más de 100 millones de usuarios que utilizaban la plataforma como su principal vía de contacto personal y laboral.

La postura del Kremlin

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, justificó la medida alegando que Meta se ha negado reiteradamente a cumplir con la legislación rusa sobre el almacenamiento de datos y la moderación de contenidos que Moscú considera "extremistas" o "terroristas".

"El desbloqueo de WhatsApp dependerá exclusivamente de que la empresa acepte un diálogo constructivo y se ajuste a las normas de nuestra ley", afirmó Peskov esta mañana ante medios estatales.

Qué está pasando con Telegram

Aunque Telegram sigue funcionando, no ha quedado exento de la ofensiva. Roskomnadzor también ha impuesto nuevas restricciones de velocidad y multas millonarias a la app de Pável Dúrov, acusándola de no eliminar contenido "criminal". Sin embargo, el bloqueo de WhatsApp es mucho más severo, ya que la plataforma de Meta ha sido completamente borrada del directorio de internet ruso.

Impacto en la ciudadanía

Desde las primeras horas de hoy, ciudadanos en Moscú, San Petersburgo y otras regiones informan que solo pueden acceder a sus chats mediante el uso de VPN (redes privadas virtuales). No obstante, el gobierno también ha intensificado la persecución contra estos proveedores de servicios para cerrar cualquier "ventana" al internet global.

