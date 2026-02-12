Mataron a un hombre en medio de guerra por el control del tráfico de drogas: caen venezolano y su cómplice

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano resultó detenido y enfrenta cargos por la muerte de un hombre de 23 años de edad. Su supuesta cómplice, una mujer chilena, también resultó imputada.

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía chilena formalizó a los implicados por su presunta participación en el crimen, ocurrido la noche del pasado 18 de enero, en la comuna de La Pintana, en Santiago de Chile.

Mataron a la víctima por el control del tráfico de drogas

Durante la audiencia, el fiscal Felipe Morgan expuso la dinámica del homicidio. Detalló que los imputados abordaron y mataron a la víctima con un arma de fuego en el sector de la población Santo Tomás.

La investigación permitió conocer que el ataque estuvo motivado por viejas rencillas con el agredido, vinculadas con el tráfico de drogas.

El fiscal comentó que los involucrados “mataron a un sujeto que pertenecía a una banda rival de tráfico de drogas. Estos pudieron ser individualizados gracias a una serie de declaraciones prestadas por testigos y, especialmente, al levantamiento de videograbaciones del sector, las que permitieron dar con sus identidades”, dijo.

Prisión preventiva para venezolano y su cómplice

La Fiscalía solicitó al 15º Juzgado de Garantía de Santiago las órdenes de detención contra la pareja y gestionó la entrada y registro del domicilio de la imputada. En el lugar, la PDI encontró municiones y drogas.

En la misma audiencia, el fiscal Morgan solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados. Los cargos incluyen homicidio calificado, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de drogas y porte ilegal de municiones.

El tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días, indicó BioBioChile.

