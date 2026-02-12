Beisbol mundial

¿Venezuela en el podio? Ronald Acuña Jr. elige a las tres selecciones más fuertes para el Clásico Mundial

El nativo de La Sabana está llamado a ser uno de los grandes protagonistas del combinado nacional

Por Jerald Jimenez
Jueves, 12 de febrero de 2026 a las 12:01 am

La estrella de los Bravos de Atlanta y miembro de la selección de Venezuela, Ronald Acuña Jr., hizo pública su evaluación sobre el nivel competitivo actual en el béisbol de selecciones.

En un video publicado por ESPN, el outfielder y ganador del premio MVP de la Liga Nacional en 2023 fue consultado sobre cuáles son las selecciones más fuertes para el certamen internacional.

Sin vacilación en su respuesta, "El Abusador" estableció un podio de favoritismo compuesto por las selecciones de Estados Unidos, Japón y República Dominicana. 

Compromiso con la selección de Venezuela

A pesar de señalar la fortaleza de sus oponentes, el deportista ratificó que su prioridad deportiva es el éxito de la novena venezolana. Tras completar un periodo de recuperación física y alcanzar hitos individuales en la Gran Carpa, Acuña Jr. manifestó su intención de encabezar al equipo nacional en los próximos compromisos, reseñó Meridiano.

El conjunto de Venezuela cuenta con diversos jugadores de jerarquía en el sistema de las Mayores, con los cuales buscará competir ante los rivales mencionados. La meta establecida por el jardinero es posicionar a su país en el primer lugar de la clasificación, enfrentando directamente la estructura de poder que hoy dominan Estados Unidos, Japón y la República Dominicana.

Las declaraciones del pelotero ganaron notoriedad tras volverse virales en redes sociales, donde se destacó el reconocimiento profesional hacia otros equipos, aunque también la duda de algunos otros por no mencionar a Venezuela.

