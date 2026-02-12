Tintorerías tienen precios fijos por lavadora: conozca las promociones

Suscríbete a nuestros canales

Las tintorerías ofrecen servicios tradicionales, y otros no tradicionales como el lavado por kilo y el lavado de zapatos deportivos; además de promociones y arreglos de ropa.

En tintorería Pronto, ubicada en Sebucán, ofrecen servicios de lavado tradicional, lavado al seco, lavado por kilo, solo planchado; entre otros.

El lavado por kilo es el servicio de solo lavandería para ropa de diario, es decir, toallas, lencería, paños. “La ropa se pesa y se cobra por kilo, un kilo cuesta $ 6”, dijo Ludminda Yánez, gerente operativo de la tintorería.

Comentó que el servicio de Solo Plancha es para prendas como ropa de lino, camisas y pantalones por $ 3. La tintorería hace una promoción diferente cada mes, por todo febrero el lavado de edredones o plumones cuesta $ 20; otra promoción otorga el 40 % de descuento en el costo del servicio de lavado al seco de vestidos y trajes.

Tintorerías ofrecen promociones semanales

La promoción fija es Sábados de Traje, el servicio de lavado al seco cuesta $ 15. El lavado de cortinas de velo vale $ 2 cada metro; y $ 3 por metro de cortinas gruesas; el lavado de zapatos deportivos vale $ 8 y se entregan en tres días.

La tintorería ofrece arreglos de costura, $ 11 cuesta el cambio de cierres, arreglo de ruedo de pantalón y puños de camisas, entallado de chaquetas por $ 15. El servicio más solicitado es lavado y planchado de camisas, en costura, ruedos de pantalón. “Abonas el 50 %, y resto al retirar todo”, dijo.

El dueño de Tintorería Uslar, Antonio Vásquez, indicó que los servicios que presta la empresa son lavado, secado y planchado. Lavar un flux cuesta $ 16, un pantalón de jean o blusa por $ 7, camisas de color por $ 6, blancas por $ 7.

Lavar vestidos de $ 9 a $ 10, vestidos de fiesta según los adornos de $ 20 a $ 25, edredones de $ 18 a $ 20, cortinas grandes de $ 12 a $ 15, pequeñas por $ 8, manteles de $ 10 a $ 12.

El servicio más solicitado es el lavado de camisas, sacos y pantalones. El Planchado cuesta $ 5. Hay servicio de lavado de zapatos deportivos a mano con cepillo, por $ 5. “Se guindan a secar y se entregan en tres días para que sequen bien”, dijo.

Prestan servicio de una lavadora de ropa por $ 9

Clientes pueden lavar ropa o lencería de uso diario, si llenan una lavadora.

“Si trae ropa para una lavadora, el lavado cuesta $ 9. Hay gente que no tienen agua y trae todo para lavar”, dijo.

La tintorería Momento 2000, en Chacaíto, brinda servicios de lavado, secado y planchado. El lavado y planchado de pantalones de caballeros cuesta $ 7; de damas por $ 8, camisas de color por $ 8, blancas por $ 9, fluxes por $ 16.

El lavado de edredones desde $ 18 según el tamaño, el lavado de cortinas se calcula por metro, cada metro por $ 8, el lavado de manteles depende de si es bordado o blanco, oscila entre $ 18 y $ 25.

El servicio de solo planchado cuesta $ 4 por pieza, camisas, pantalones, chaquetas entre $ 4 y $ 5. El lavado de zapatos de goma vale $ 8 y los entregan en tres o cuatro días. No se meten en secadora.

“El servicio que más piden es lavado, planchado y tintorería, a veces solo planchado, a veces completo. Tenemos servicio Express, si trae la prenda hoy se la entrego mañana. A los clientes no habituales se les cobra 30 % de recargo”, dijo Sandra Sánchez, recepcionista.

