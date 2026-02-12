Asamblea Nacional vota la aprobación de la Ley de Amnistía este 12 de febrero: puntos claves del proyecto

Suscríbete a nuestros canales

La Asamblea Nacional, someterá este jueves, 12 de febrero, a segunda discusión el proyecto de Ley de Amnistía impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La propuesta busca otorgar libertad a un grupo de detenidos como parte de lo que el Ejecutivo denomina un "nuevo momento político", informó EFE.

Un conflicto de intereses en la ejecución

De acuerdo con la información proporcionada por la agencia, uno de los puntos más polémicos es quiénes decidirán quién sale libre.

La ley otorga la ejecución de la medida a los mismos tribunales y a la Fiscalía que han sido señalados por la ONU de participar en la represión masiva e indiscriminada.

Otras consideraciones sobre la Ley de Amnistía

Aunque la ley pretende cubrir 27 años de historia (desde 1999 hasta la actualidad), su artículo 6 restringe el beneficio a solo diez periodos específicos. Esto generó angustia en familiares de encarcelados militares y exiliados, quienes temen quedar fuera de la medida.

Las etapas contempladas van desde el golpe de Estado de 2002 hasta las recientes protestas de julio de 2024.

A su vez, el proyecto de Ley de Amnistía establece barreras estrictas para su aplicación, dejando fuera de cualquier beneficio a los procesados o condenados por homicidio intencional, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad y de guerra.

Esta delimitación responde al artículo 29 de la Constitución, que prohíbe el perdón legal para delitos que atenten contra la dignidad humana. No obstante, una consideración crucial es que la ley permite la revocación de inhabilitaciones políticas para funcionarios y líderes, siempre que se determine que no hubo actos de corrupción.

Además, el texto propone una "garantía de retorno" para exiliados, ordenando el levantamiento inmediato de alertas migratorias y notificaciones rojas de Interpol.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube