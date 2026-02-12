Viernes 13 en Krispy Kreme: cómo ganar uno de los 13.000 cupones para donas gratis

Suscríbete a nuestros canales

¿Quién dijo que el Viernes 13 es de mala suerte? Este jueves 12 de febrero de 2026, Krispy Kreme decidió desafiar las supersticiones con una promoción masiva que endulzará el bolsillo de miles de estadounidenses justo antes de San Valentín.

La cadena anunció que repartirá miles de cajas de donas gratis, transformando un día tradicionalmente "tenebroso" en una fiesta nacional del azúcar.

El botín de la suerte: 13.000 cajas en juego

La mecánica de la promoción es sencilla pero emocionante. Si visitas una tienda de Krispy Kreme este viernes, podrías ser uno de los afortunados en recibir un "ticket dorado":

El premio: Se entregarán 13,000 cupones a clientes elegidos al azar en sus sucursales de Estados Unidos.

Cómo canjearlo: Con cualquier compra que realices, podrás usar tu cupón para llevarte una docena de Original Glazed sin costo adicional.

Vigencia: No tienes que comerlas todas el viernes. Los cupones podrán canjearse durante un periodo de 13 días, comenzando el domingo 15 de febrero.

Un San Valentín más dulce

La empresa busca que este gesto sirva como antesala para las celebraciones del amor y la amistad. "El viernes 13 tiene mala fama, pero la mala suerte no tiene ninguna oportunidad en Krispy Kreme", declaró la compañía en un comunicado, destacando que sus más de 350 sucursales en todo el país participarán en la dinámica.

Si vives en el noreste de Ohio o en cualquier otra región de EE. UU., este es el momento de probar tu suerte. Es una oportunidad ideal para asegurar el postre del fin de semana sin gastar de más.

