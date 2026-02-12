¡En fotos! Estudiantes de la UCV se concentran este 12 de febrero por el Día de la Juventud

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 12 de febrero, una multitud de estudiantes, trabajadores y ciudadanos se concentraron en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

El motivo del encuentro fue conmemorar el Día de la Juventud y exigir soluciones ante la situación política que atraviesa el país.

Durante la jornada, los asistentes manifestaron su apoyo a la aprobación de una Ley de Amnistía y exigieron la liberación de los encarcelados por asuntos políticos. La actividad se desarrolló de manera pacífica, uniendo a diversos sectores de la sociedad civil en un solo reclamo.

Un clamor por la libertad

Estudiantes de distintas facultades de la UCV lideraron la movilización portando pancartas con la palabra "Libertad". Al ritmo de la consigna “No tenemos miedo”, los jóvenes marcharon por el recinto universitario acompañados por representantes de sindicatos y otros gremios nacionales.

Además de pedir la libertad de los detenidos, los manifestantes expresaron la necesidad de dignificar las condiciones de vida de todos los venezolanos, recordando que el 12 de febrero es una fecha histórica para la lucha estudiantil.

Apoyo de las autoridades universitarias

Octavio González, presidente del Consejo Universitario de la UCV, estuvo presente en la actividad y resaltó el compromiso de quienes asistieron. González calificó como un acto de "valentía".

A su vez, el presidente de la Facultad de Centros Universitarios, Miguelángel Suárez, expresó que no se puede permitir que la "sociedad normalice errores de los mismos actores que colapsaron el sistema".

La jornada cerró con un llamado a mantener la unidad entre los distintos sectores sociales para seguir impulsando las peticiones de justicia y cambios democráticos en el país.

