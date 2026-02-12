Consecuencias de un posible cierre del DHS 2026: ¿Quiénes dejan de cobrar y qué agencias siguen operando?

Suscríbete a nuestros canales

La posibilidad de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cierre sus puertas ha pasado de ser una mera teoría política a convertirse en una amenaza palpable en el Congreso de los Estados Unidos.

Mientras los legisladores discuten el presupuesto para el año fiscal 2026, la pregunta que resuena en los pasillos de Washington es: ¿se detendrían las deportaciones y el control migratorio si el DHS se queda sin fondos?

La respuesta corta es: no. De hecho, el impacto más grave no recaería sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sino que afectaría la seguridad operativa y los salarios de otros componentes esenciales del país.

El "escudo financiero" de ICE

A diferencia de otras agencias federales, ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) están funcionando actualmente con un marco financiero sólido.

Según informes recientes de TIME y las audiencias en el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, la administración actual se apoya en una ley conocida como "One Big Beautiful Bill".

Esta legislación le otorgó a ICE un suplemento de 75.000 millones de dólares, destinado específicamente a expandir centros de detención y operaciones de deportación.

Este "colchón" financiero permite que, en caso de un cierre del DHS, ICE pueda seguir realizando arrestos y vuelos de deportación durante meses, o incluso años, sin tener que esperar nuevas aprobaciones presupuestarias.

Consecuencias: ¿Quiénes son los que realmente sufrirían el cierre del DHS?

Si el DHS se ve obligado a cerrar por falta de fondos, la estructura de seguridad nacional se vería debilitada en áreas que muchos ciudadanos no suelen considerar. Fuentes oficiales citadas por PBS NewsHour y Government Executive advierten sobre los siguientes efectos:

Guardia Costera y TSA: Los agentes de seguridad en los aeropuertos y los marinos seguirían trabajando al ser considerados "esenciales", pero lo harían sin recibir su salario hasta que se resuelva el conflicto.

Ciberseguridad: La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) tendría que suspender a casi dos tercios de su personal, dejando al país expuesto a ataques digitales.

FEMA: Las operaciones de respuesta ante desastres naturales podrían enfrentar retrasos críticos en la gestión de nuevos contratos y suministros.

Servicio Secreto: Aunque la protección de dignatarios continuaría, se detendrían las investigaciones de crímenes financieros y la modernización de equipos.

¿Cuál es el impacto en el sistema migratorio ante la propuesta de cierre del DHS?

Para aquellos que tienen procesos legales en marcha, la situación es un tanto complicada.

Según el sitio web de USCIS y firmas legales como Welcome Law Firm, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) se sostiene principalmente gracias a las tarifas que abonan los usuarios, lo que significa que las entrevistas y el procesamiento de residencias suelen seguir adelante.

No obstante, los tribunales de inmigración, que dependen del Departamento de Justicia, podrían enfrentar un colapso en sus calendarios, lo que aumentaría el retraso en casos que ya supera los millones de expedientes.



