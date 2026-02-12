Preparan nueva ley en Florida: así serían las licencias de conducir para inmigrantes

Suscríbete a nuestros canales

La Legislatura de Florida está avanzando hoy en la discusión de una propuesta de ley que busca cambiar de manera radical la apariencia de las licencias de conducir en el estado.

Este proyecto, respaldado por la mayoría republicana, obligaría a que todas las identificaciones estatales indiquen de manera clara si el portador es ciudadano de los Estados Unidos o no.

La iniciativa, que incluye los proyectos de ley HB-991 y SB-1334, sugiere añadir las siglas "NC" (No Ciudadano) en el frente de las tarjetas emitidas a residentes legales, portadores de visas, refugiados y asilados.

Según los patrocinadores de la medida, como el representante Berny Jacques, el objetivo principal es prevenir el fraude electoral y asegurar que solo los ciudadanos estadounidenses tengan el derecho de votar.

Un escudo contra el fraude o una herramienta de discriminación en Florida

Los defensores de la ley sostienen que esta nueva marca visual ayudará a los supervisores de elecciones y a las fuerzas del orden en su labor.

Según informes de Noticias Telemundo y WFTV, la intención es "limpiar" las listas de votantes y garantizar que no haya confusiones durante los procesos administrativos oficiales.

Sin embargo, organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) han expresado su oposición, considerándola una política "estigmatizante".

Renata Bozzetto, subdirectora de la FLIC, advirtió en declaraciones a la agencia EFE que el uso de estas etiquetas crea un "sistema de rangos" que fomenta el trato desigual y pone a casi 5 millones de inmigrantes en el estado en riesgo de sufrir discriminación racial por parte de autoridades o comercios.

Impacto en la comunidad inmigrante legal para obtener la licencia de conducir en Florida

A diferencia de leyes anteriores que se centraban en la inmigración irregular, esta propuesta afecta directamente a quienes residen legalmente en el país. Bajo este nuevo marco legal:

Residentes Permanentes (Green Card): Tendrían la sigla "NC" en sus documentos, a pesar de vivir y trabajar legalmente en Florida.

Titulares de visas: Estudiantes y trabajadores temporales también llevarían la marca de no ciudadanía.

Estatus de protección: Refugiados y personas con estatus legal temporal no estarían exentos.

Contexto legislativo y próximos pasos para la aprobación de licencias de conducir en Florida

Esta propuesta se suma a un conjunto de medidas restrictivas en Florida que ya incluyen la prohibición de exámenes de conducir en idiomas distintos al inglés y penas más severas para empleadores que contraten a personas sin documentos.

Según fuentes de la Legislatura de Florida, si el proyecto supera las comisiones restantes y recibe la firma del gobernador Ron DeSantis, podría entrar en vigor el 1 de julio de 2026.

Expertos legales consultados por El Tiempo indican que, aunque ya es ilegal que los no ciudadanos voten en elecciones federales, esta ley añade una capa adicional de verificación.



