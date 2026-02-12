Emiten orden de "No Conducir" para modelos Jeep, Dodge y Chrysler en EEUU por airbags mortales: esto debe saber

Suscríbete a nuestros canales

En una medida drástica para evitar más tragedias en Estados Unidos (EEUU), el grupo automotriz Stellantis ha emitido una directiva de "Stop-Drive" (no conducir) para cierto grupo de vehículos.

La alerta afecta a unos 225.000 autos de las marcas Chrysler, Dodge, Jeep y Ram fabricados entre 2003 y 2016 que aún circulan con infladores de bolsas de aire Takata defectuosos.

La advertencia es clara, el riesgo de muerte es real.

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), incluso accidentes menores pueden provocar que la bolsa de aire explote con una fuerza excesiva, lanzando fragmentos de metal hacia la cabina, actuando como metralla contra el conductor y los pasajeros.

¿Por qué sigue siendo un problema después de 10 años?

Muchos conductores se preguntan cómo es posible que vehículos con más de una década en las calles sigan bajo esta amenaza.

La realidad es técnica y logística:

Degradación química: el propulsor (nitrato de amonio) se vuelve inestable con el tiempo, especialmente en zonas de alto calor y humedad (como Florida, Texas o California).

Lo que antes era seguro, hoy es peligroso por el simple paso de los años.

Cambio de dueños: muchos de estos autos han pasado por 3 o 4 propietarios.

Las notificaciones originales de fábrica a menudo no llegan a los dueños actuales, especialmente si compraron el auto a un particular o en un lote de autos usados.

Falsa sensación de seguridad: si el airbag nunca se ha desplegado, el dueño asume que no hay problema, ignorando que el componente interno se está pudriendo lentamente.

Lista de modelos afectados por las airbags Takata (Revisión 2026)

Si usted posee uno de estos vehículos, verifique su situación de inmediato:

Dodge: Ram y Sprinter (2003-2016), Durango (2004-2009), Dakota (2005-2012), Magnum (2005-2008), Charger (2006-2015) y Challenger (2008-2014).

Ram y Sprinter (2003-2016), Durango (2004-2009), Dakota (2005-2012), Magnum (2005-2008), Charger (2006-2015) y Challenger (2008-2014). Chrysler: Aspen (2007-2009), Crossfire (2007-2008) y el sedán 300 (2005-2015).

Aspen (2007-2009), Crossfire (2007-2008) y el sedán 300 (2005-2015). Jeep: Wrangler (2007-2016).

Guía de acción: ¿Qué debe hacer si su auto está en la lista?

La reparación es totalmente gratuita y obligatoria por ley federal.

No importa su estatus migratorio ni si compró el auto usado.

Verifique su VIN: busque el número de identificación de 17 dígitos (está en el tablero del lado del conductor o en su tarjeta de registro). Consulte en línea: ingrese a checktoprotect.org o nhtsa.gov/recalls. Llame a la línea directa: Stellantis ha habilitado el 833-585-0144 para asistencia en español e inglés. No conduzca el auto: bajo la orden "Stop-Drive", la empresa recomienda no mover el vehículo hasta que se coordine la reparación.

En muchos casos, los concesionarios ofrecen remolque gratuito para llevar el auto al taller.

Información adicional de seguridad:

El factor clima: si vives en estados del sur de EEUU, el riesgo es exponencialmente mayor. La humedad acelera la degradación del químico.

si vives en estados del sur de EEUU, el riesgo es exponencialmente mayor. La humedad acelera la degradación del químico. Inspección de usados: si planeas comprar un auto usado de estos años, exige el certificado de que el recall de Takata fue completado. Es un derecho del consumidor.

si planeas comprar un auto usado de estos años, exige el certificado de que el recall de Takata fue completado. Es un derecho del consumidor. 28 muertes confirmadas: esta no es una alerta teórica. Las muertes y lesiones graves (ceguera, cortes profundos en el cuello) han sido documentadas por la NHTSA en accidentes que de otro modo habrían sido leves.

