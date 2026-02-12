Papel del ICE en el Mundial 2026: ¿Operativos en estadios? Lo que deben saber aficionados y residentes

Suscríbete a nuestros canales

A medida que Estados Unidos se prepara para ser el epicentro del fútbol mundial, una sombra de incertidumbre planea sobre la logística del evento: la participación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En este sentido, la agencia ha confirmado que será una pieza fundamental en el engranaje de seguridad del torneo, una decisión que ha encendido las alarmas entre líderes comunitarios y funcionarios locales.

El rol del ICE: ¿Seguridad o control migratorio?

En una reciente audiencia ante la Cámara de Representantes, Todd Lyons, director interino del ICE, defendió la inclusión de la agencia en el dispositivo de seguridad nacional (SEAR 1).

Según Lyons, la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el brazo del ICE encargado de combatir el tráfico humano, la falsificación de entradas y el terrorismo, será la encargada de coordinar operativos en los estadios.

Es decir, la división ERO (Enforcement and Removal Operations), quien detiene y deporta, se supone que no tendrá papel en el evento.

Sin embargo, para los más de 11 millones de inmigrantes en el país y los millones de turistas previstos, la presencia de "la migra" en los estadios genera una pregunta inevitable: ¿De verdad es seguro asistir al Mundial?

Voces en contra: la defensa de los derechos civiles

La congresista Nellie Pou ha liderado los cuestionamientos, centrándose especialmente en el Estadio MetLife (New Jersey), sede de la gran final.

Pou advirtió que una presencia excesiva del ICE podría ahuyentar a los aficionados y crear un clima de intimidación.

"Si los fans sienten que corren el riesgo de ser detenidos injustamente, el espíritu del torneo se perderá", señaló.

Por su parte, el alcalde de Atlanta, Andre Dickens, ha sido tajante al declarar que, aunque el ICE estará presente por mandato federal, su gobierno trabajará para que los ciudadanos y dueños de negocios conozcan sus derechos y puedan mantener su dignidad.

"Queremos que disfruten el torneo a pesar de la presencia de alguien a quienes no estamos invitando", afirmó Dickens.

Guía rápida para el asistente: lo que debes saber

Para quienes planean asistir a los partidos en sedes como Nueva York/Nueva Jersey, Atlanta, Miami o Los Ángeles, es importante distinguir las funciones:

Seguridad del estadio: estará a cargo de una mezcla de policía local, seguridad privada y agencias federales.

estará a cargo de una mezcla de policía local, seguridad privada y agencias federales. Enfoque de HSI: la rama del ICE que participa en el Mundial suele enfocarse en delitos transnacionales (contrabando, trata, propiedad intelectual), no necesariamente en detenciones migratorias a pie de calle dentro del estadio.

la rama del ICE que participa en el Mundial suele enfocarse en delitos transnacionales (contrabando, trata, propiedad intelectual), no necesariamente en detenciones migratorias a pie de calle dentro del estadio. Tus derechos: independientemente de tu estatus legal, en EEUU tienes derechos constitucionales.

El acceso a los estadios requiere una entrada válida y pasar por controles de seguridad, pero no la verificación de estatus migratorio para el ingreso.

Contexto actual: bajo la lupa

El Mundial 2026 busca unificar al mundo a través del fútbol, pero el reto para el gobierno estadounidense será demostrar que puede garantizar un evento seguro sin vulnerar los derechos de quienes hacen de este país su hogar.

La participación del ICE en el Mundial llega en un momento de tensión máxima.

Bajo la administración actual de Donald Trump, las tácticas de la agencia se han intensificado, especialmente en las llamadas "ciudades santuario".

Además, el reciente historial de operativos tras los trágicos incidentes en Minneapolis el mes pasado ha dejado una huella de desconfianza en la opinión pública.

