¡$100.000 de recompensa! El FBI duplica la oferta para hallar a Nancy Guthrie

Suscríbete a nuestros canales

La búsqueda de Nancy Guthrie entró en una fase de máxima tensión. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció un esfuerzo masivo para localizar a la madre de la copresentadora de "TODAY", Savannah Guthrie, quien fue secuestrada de su hogar en Tucson, Arizona, el pasado 1 de febrero.

Con el tiempo en contra, las autoridades federales han decidido golpear con fuerza económica y tecnológica para romper el silencio que rodea este caso.

Recompensa de seis cifras

En un movimiento poco común que subraya la urgencia de la investigación, el FBI ha decidido duplicar la recompensa.

Monto actual: $100,000 dólares .

Objetivo: Información que conduzca a la ubicación de Nancy Guthrie o al arresto y condena de los responsables de su desaparición.

Canal de denuncia: La agencia insta al público a utilizar la línea 1-800-CALL-FBI o el portal oficial tips.fbi.gov.

Nuevas pistas: la mochila y el análisis forense

La División de Tecnología Operativa del FBI ha logrado avances significativos tras analizar las imágenes captadas por la cámara del timbre de la vivienda.

Este análisis forense ha permitido a los agentes obtener detalles más claros sobre el sospechoso:

Evidencia clave: Se han publicado imágenes detalladas de la mochila que portaba el sujeto el día del secuestro.

Puesto de mando: Decenas de investigadores operan un centro de control las 24 horas del día , procesando las más de 13,000 pistas que han recibido desde que inició la emergencia.

Filtrado de información: Cada dato enviado por el público es revisado por el Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas (NTOC) para verificar su relevancia y permitir una acción inmediata en el terreno.

¿Cómo ayudar?

Las autoridades esperan que la nueva descripción física y de los accesorios del sospechoso ayude a filtrar el flujo de información y permita dar con el paradero de Nancy lo antes posible.

La familia Guthrie y las fuerzas del orden mantienen la esperanza de que el aumento de la recompensa motive a alguien con información directa a romper el silencio.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube