Terror en Carnival Horizon: FBI investiga causa de misteriosa muerte de estudiante de Florida

Suscríbete a nuestros canales

Una tragedia marcó el viaje del crucero Carnival Horizon, que partió de PortMiami hacia el Caribe, cuando Anna Kepner, una joven de 18 años y estudiante de Titusville High School en Florida Central, falleció a bordo.

El barco regresó a Miami el 8 de noviembre, donde un equipo del FBI y personal forense abordó la embarcación para llevar a cabo una investigación federal sobre el incidente.

Según medios locales, aunque las autoridades aún no han determinado la causa oficial de la muerte, han confirmado que el caso sigue abierto y se están recopilando pruebas.

Los hechos

Anna viajaba con su familia y era conocida por ser una estudiante destacada y atleta, con aspiraciones de unirse al ejército de Estados Unidos tras su graduación en mayo de 2026.

Carnival Cruise Lines expresó sus condolencias en un comunicado, asegurando que está colaborando con las autoridades y brindando apoyo a la familia de la joven.

El Carnival Horizon, un moderno crucero de la flota de Carnival, es conocido por sus diversas actividades y comodidades, pero este trágico evento ha dejado una profunda impresión en los pasajeros y la comunidad.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.