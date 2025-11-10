¿Cómo es vivir con un grillete en EEUU? Así lo relata una inmigrante

Suscríbete a nuestros canales

La experiencia de ser inmigrante con grillete electrónico en Estados Unidos (EEUU) trasciende la simple vigilancia y se convierte en una lucha diaria contra el estigma y el malestar físico. El dispositivo, que se siente como un metal frío, representa una carga emocional pesada.

El primer día de uso fue especialmente doloroso, con mucho llanto, vergüenza y la sensación de ser juzgado por otros, así lo describe una migrante colombiana en redes sociales. "Me pusieron un grillete como si soñar con un futuro mejor fuera un delito", agregó.

¿Cómo afecta el grillete a las actividades cotidianas y al estado de ánimo?

El grillete no solo es un recordatorio constante de la situación legal, sino que interfiere con el día a día. El aparato a esta inmigrante le fue puesto en el pie derecho, lo que permanentemente hace más esfuerzo al conducir para acelerar y frenar, causando dolor.

La obligación de mantener la batería de color verde genera una presión constante para no incumplir el programa, ya que, si se pone de color rojo, comienza a pitar y a mandar alertas. Además, la batería no puede mojarse, lo que complica actividades básicas como ducharse.

¿Cuál es el estigma social asociado al grillete electrónico?

Una de las consecuencias más duras para los inmigrantes es la humillación pública. Al salir de la oficina, las personas notan de inmediato el dispositivo, el cual está asociado a criminales por la sociedad estadounidense.

La inmigrante relata un momento de quiebre emocional en el que sintió que la iban a juzgar, lo que la llevó a evitar un ascensor lleno de gente y a llorar en un baño. Esto confirma que, aunque para los latinos inmigrantes el grillete sea cada vez más normal, para otros está "más asociado a criminales".

El mensaje final es de resiliencia: "somos inmigrantes no somos criminales, somos trabajadores soñadores" y este proceso es solo una "experiencia nueva" en la vida, concluyo la colombiana en sus publicaciones.

