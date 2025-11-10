Mañanas en Florida serán muy frías durante 8 meses: se aproxima la temporada helada

Suscríbete a nuestros canales

Una masa de aire gélido pondrá fin al calor persistente en el sur de Florida a principios de la próxima semana con la llegada del frio al estado. El evento será provocado por el paso de un intenso sistema frontal durante la madrugada del lunes.

Este sistema arrastrará aire frío que, aunque modificado en su trayecto, provocará heladas en el norte de Florida y hará que las temperaturas en el sur del estado caigan a niveles más de 20 grados Fahrenheit por debajo del promedio.

Florida vivirá sus mañanas más frías

Se espera que el amanecer del martes registre el ambiente más frío en la región en los últimos ocho meses. Será la primera vez desde principios de primavera que se sentirán estas temperaturas mínimas.

Las mañanas más frías se sentirán con mayor intensidad entre la madrugada y las primeras horas del martes.

Miami-Dade: El termómetro podría descender a 49∘ a 51∘F en áreas interiores, mientras que cerca de la costa rondaría los 53∘F. De confirmarse, sería la mañana más fría para la ciudad de Miami desde el 7 de marzo pasado.

Broward: Se pronostican mínimas de entre 48∘ y 51∘F en el interior y alrededor de 52∘F en zonas costeras.

Palm Beach: El frío será más intenso. Las áreas del oeste podrían alcanzar los 44∘F, mientras que el litoral se mantendría cerca.

¿Por qué pasa esto?

La sensación térmica, o el "siente como", será incluso más fría debido al efecto del viento, con valores en Miami-Dade que podrían ubicarse entre los 44∘ y 48∘F.

Los modelos indican que este notable descenso de temperatura tendrá una duración relativamente corta, permaneciendo de forma intensa entre dos y cinco horas, dependiendo de la distancia a la costa.