¡Insólito suceso en Florida! Debate sobre la cantidad de huevos que pone una gallina termina en en tragedia

Una discusión aparentemente trivial sobre la cantidad de huevos que pone una gallina derivó en un tiroteo y arrestos esta madrugada en Port St. Lucie. La información fue obtenida del portal web oficial de la ciudad y varios medios locales.

El incidente inició con una conversación entre tres personas que habían estado bebiendo en un bar, que rápidamente subió de tono hasta transformarse en una pelea verbal que continuó en el estacionamiento del centro comercial donde se encuentra Harper’s Pub.

Peter Riera, de 44 años, fue quien perdió el control y sacó una pistola Glock calibre .45, disparando cuatro veces en dirección a las otras personas. Afortunadamente, no hubo heridos.

Riera enfrenta cargos por intento de agresión agravada con arma mortal, disparo en público y porte de arma bajo influencia de alcohol y drogas.

Además, Brandon Pace, de 24 años, fue arrestado por obstrucción y agresión a oficiales policiales, mientras Kayla Damiani, de 26 años, fue detenida por resistirse sin violencia al arresto.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:48 a.m. del 4 de noviembre frente a Harper’s Pub, ubicado en 1774 Southeast Port St. Lucie Blvd.

El sargento Dominick Mesiti explicó que el altercado surgió de un debate insólito sobre cuántos huevos puede poner una gallina, el cual escaló junto con el estado de ebriedad y consumo de otras sustancias entre los involucrados.

La Policía actuó rápidamente para controlar la situación y evitar heridos, deteniendo a las tres personas implicadas en el incidente. Esta información se basa en reportes oficiales y versiones periodísticas locales y nacionales.

