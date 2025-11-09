Fatídico viaje por el Caribe: FBI investiga el fallecimiento de un pasajero a bordo de un conocido crucero, esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Se trata de un suceso ocurrido en el ‘Crucero Carnival Horizon’ en Miami, el cual es un barco grande de la flota de Carnival que realiza viajes de varios días por el Caribe y las Bahamas desde PortMiami, Florida, Estados Unidos (EEUU).

Este cubre una ruta común de 6 días desde Miami incluye escalas en lugares como Ocho Ríos (Jamaica), Gran Caimán o Cozumel (México).

Sin embargo, esta vez fue diferente de las anteriores y es que se ha dado a conocer que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Miami abrió una investigación tras la muerte de un pasajero ocurrida durante el más reciente viaje, cuya fecha de salida fue el lunes 3 de noviembre y la de atraco fue este sábado 8 de noviembre.

La información ha sido confirmada por autoridades federales y la compañía operadora.

Lo que se sabe sobre el fatídico hecho

Por ahora se sabe que el barco atracó en el puerto aproximadamente a las 6:45 de la mañana (hora local), luego de que se reportara el fallecimiento a bordo mientras la embarcación se encontraba en navegación.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las circunstancias del incidente ni la identidad de la persona fallecida, descrita únicamente como un “pasajero” en los reportes iniciales.

Lo cierto es que el suceso se ha difundido debido a que hay videos rodando que muestran la actividad el FBI en el muelle, con oficiales realizando las labores de investigación en la nave.

No fue hasta las 5:40 de la tarde que el cuerpo fue retirado del barco y trasladado en una camilla cubierta hacia una furgoneta del Examinador Médico del Condado de Miami-Dade, esto según las fuentes portuarias.

Pero, aun se desconocen las causas preliminares de la muerte ni se ha confirmado la existencia de testigos del hecho.

Así mismo, el Carnival Cruise Line informó en un comunicado que coopera plenamente con las autoridades y que su prioridad es brindar apoyo a la familia del pasajero.

Sin embargo, aclararon que, como se trata de un asunto en curso bajo investigación, todas las consultas deberán dirigirse a la oficina de asuntos públicos del FBI en Miami.

