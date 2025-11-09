Rockefeller Center 2025: lo que debe saber sobre el arribo del árbol que inaugura la Navidad en Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

El traslado e instalación del icónico árbol de Rockefeller 2025, Nueva York, Estados Unidos (EEUU) se llevó a cabo este sábado 8 de noviembre, le traemos los detalles.

Como siempre, causó sensación en la ciudad, al recorrer cerca de 240 kilómetros en un camión plataforma hasta llegar a Manhattan, atrayendo la atención de curiosos y amantes de la navidad.

En el 30 Rockefeller Plaza, grúas y equipos de trabajadores lo izaron frente a la famosa pista de patinaje, mientras decenas de personas se congregaron para presenciar el momento, esto a pesar del clima lluvioso.

Recordemos que la instalación y, sobre todo, la iluminación del Árbol de Navidad del Rockefeller Center es considerada una de las tradiciones navideñas más importantes y celebradas del país e incluso del mundo.

Una tradición inquebrantable

Esta costumbre navideña se remonta a 1931, durante la Gran Depresión, cuando los trabajadores de la construcción que edificaban el complejo del Rockefeller Center instalaron y decoraron un pequeño árbol. Aunque, la primera ceremonia oficial de iluminación no fue hasta 1933.

No es considerado más que un evento, se ha convertido en un rito cultural que marca el inicio oficial de la temporada navideña para millones de personas.

Destacado: se ha celebrado anualmente sin falta, incluso durante las guerras (con luces limitadas por el apagón) y la pandemia, lo que ha generado un estatus de “tradición inquebrantable”.

La llegada del árbol a la plaza, la construcción del andamiaje y la posterior iluminación atraen a cientos de miles de neoyorquinos y turistas cada año, convirtiendo la zona en el centro neurálgico de la Navidad en Nueva York.

Además, la ceremonia de iluminación es un evento televisado a nivel nacional y seguido por millones de personas en todo el mundo, se trata de un espectáculo que cuenta con actuaciones de artistas de renombre.

Por ejemplo, para este año se ha anunciado que la transmisión será presentada por la cantante country Reba McEntire.

Detalles sobre el árbol y su próximo encendido

A pesar de que algunos medios hacen referencia al árbol como un “abeto” (fir tree), esto es información errónea.

El árbol de este año es una pícea (spruce tree), más específicamente, un Norway Spruce y su origen es East Greenbush, un suburbio de Albany, a unas 150 millas de distancia.

La familia donante es de apellido Russ y estos son los detalles del mismo:

Altura: 75 pies (aproximadamente 23 metros).

Diámetro: 45 pies (aproximadamente 13.7 metros).

Peso: aproximadamente 11 toneladas.

Antigüedad: alrededor de 75 años.

Se ha dado a conocer que el abeto será decorado con más de 50,000 luces LED multicolores, utilizando aproximadamente 5 millas (8 km) de cable.

Será coronado con una estrella Swarovski de 900 libras, con 70 picos cubiertos con más de 3 millones de cristales, diseñada por el arquitecto Daniel Libeskind en 2018.

Sin embargo, debe saber que la ceremonia de iluminación no será hasta el miércoles, 3 de diciembre de 2025, programada de 7:00 pm a 10:00 pm ET, y la exhibición permanecerá abierta hasta mediados de enero de 2026.

El árbol del Rockefeller permanecerá encendido diariamente, de 5:00 de la mañana a la medianoche.

Después de ser retirado, el árbol será convertido en madera para la organización benéfica Habitat for Humanity.

