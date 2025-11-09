Washington D. C. extiende la edad para el toque de queda nocturno: sepa cuál es el nuevo límite

Suscríbete a nuestros canales

El Concejo de Washington D. C. aprobó este martes una extensión del toque de queda juvenil, una medida que otorga a la policía herramientas adicionales para responder a las congregaciones masivas de adolescentes, conocidas como “teen takeovers”.

La medida, que es información oficial tras una votación de 9 a 4 en el Concejo, ahora abarca a jóvenes de hasta 17 años y establece un toque de queda universal a las 11:00 p. m.

Según El Tiempo Latino, la nueva disposición permite a la jefa de policía, Pamela Smith, crear zonas especiales temporales de 90 días, donde se prohíbe la reunión de grupos de ocho o más menores a partir de las 8:00 p. m.

Antecedentes

Esta acción surge en un contexto donde la Fiscalía General de D. C. reportó haber procesado 1 424 casos de delitos cometidos por menores en 2024.

Esto con un 87.1% de ellos relacionados con robo de autos, demostrando la importante necesidad de abordar el desorden público y la delincuencia juvenil en la ciudad.

La ampliación de la autoridad policial busca frenar la resurrección de estos eventos masivos, promovidos a través de redes sociales, que volvieron a cobrar fuerza tras la expiración del toque de queda mejorado a principios de octubre.

Justificación de la medida

Incidentes recientes, como el “teen takeover” de Halloween en Navy Yard que culminó con cinco arrestos, impulsaron la decisión del Concejo.

A pesar de que los antecedentes muestran que las siete zonas de toque de queda establecidas durante el verano no registraron arrestos relacionados, la votación generó debate.

Concejales como Janeese Lewis George expresaron preocupación por el posible perfil racial contra jóvenes negros y la creciente presencia de la Guardia Nacional y tropas federales en las calles. Esto en un esfuerzo que busca equilibrar la seguridad pública con la protección de los derechos civiles.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.