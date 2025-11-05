Elecciones Texas 2025: ¿Cuáles son los cambios a la Constitución que se aprobaron este martes?

Suscríbete a nuestros canales

Más de 1.4 millones de tejanos acudieron a las urnas este martes, 4 de noviembre, para participar en las elecciones especiales y aprobar un número histórico de 17 enmiendas a la Constitución estatal.

Estos resultados preliminares, considerados oficiales de acuerdo con datos de la Secretaría de Estado de Texas, marcan la mayor cantidad de propuestas puestas a votación en la historia de la entidad.

Baja participación

Los votantes aprobaron la totalidad de las propuestas, que abarcan modificaciones importantes en educación, impuestos, infraestructura, seguridad pública e inversión en investigación, entre otros, según publica Diario AS.

Pese al gran número de temas trascendentales, la participación se ubicó en poco menos del 8 % del total de 18.5 millones de votantes registrados en Texas, mostrando una disminución considerable en comparación con los 2.5 millones que votaron en las pasadas elecciones de enmienda.

Cambios

Propuestas de alivio fiscal y apoyo económico

El estado crea un fondo de dotación para el Programa de Colegios Técnicos Estatales de Texas para la reparación de infraestructura y modernización de aulas.

Los votantes prohíben gravar a personas o empresas con impuestos sobre las ganancias o ganancias potenciales derivadas de activos de capital y prohíben la creación de nuevos impuestos sobre las transacciones de valores y gravar a quienes operan o trabajan en el mercado de valores.

También eximen de impuestos sobre bienes inmuebles a las viviendas de los cónyuges de veteranos estadounidenses fallecidos en acto de servicio, prohíben la imposición de impuestos sobre sucesiones y gravar patrimonios o herencias cuando se transfieren.

Otorga exenciones de hasta 125 000 dólares sobre el inventario o equipo de las empresas y permite un proceso que reduce temporalmente los impuestos sobre la propiedad de las viviendas destruidas por incendios.

También permiten el aumento de la exención de impuestos sobre la vivienda para ancianos o discapacitados y aumentan la exención de impuestos sobre la vivienda principal para todos los propietarios de viviendas.

Seguridad e Infraestructura

Los tejanos exigirán a los jueces que nieguen la libertad bajo fianza a las personas acusadas de cometer delitos graves.

Adicionalmente, se destinarán hasta mil millones de dólares anuales de los ingresos del impuesto sobre las ventas al Fondo de Agua de Texas a partir de 2027.

Investigación y Educación

El estado proporcionará 3 000 millones de dólares para crear el Instituto de Prevención e Investigación de la Demencia de Texas.

Claridad Constitucional

Las modificaciones incluyen agregar a la Constitución de Texas una cláusula sobre los derechos de los padres y aclarar que los no ciudadanos estadounidenses no pueden votar en el estado.

Otros cambios

La aprobación de las enmiendas también incluye la ampliación de las exenciones fiscales sobre los piensos para animales, siempre que sean inventario para su venta.

También la modificación de la composición y el proceso de revisión de la Comisión Estatal de Conducta Judicial de Texas, y la prohibición de que los valores de las propiedades cercanas a la frontera aumenten por las mejoras relacionadas en la zona.

