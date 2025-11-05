Milwaukee Tool emite retiro urgente por falla en freno de cadena: revisa si tu equipo está afectado

Suscríbete a nuestros canales

El fabricante Milwaukee Tool anunció el retiro voluntario de su motosierra M18 FUEL™ Top Handle tras detectarse un posible defecto en el freno de cadena que podría causar lesiones graves.

La medida, que afecta a más de 98.000 unidades distribuidas entre Estados Unidos y Canadá, fue tomada en coordinación con la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) para prevenir accidentes relacionados con el mal funcionamiento del sistema de seguridad.

Según informó la empresa, el problema radica en que el freno de cadena podría no activarse correctamente, permitiendo que la cadena siga en movimiento incluso cuando el freno está accionado.

Este desperfecto ya habría provocado dos incidentes confirmados, incluyendo una lesión en un dedo, de acuerdo con reportes de Newsweek y ABC News.

Las autoridades advirtieron que se trata de un riesgo de corte que obliga a los usuarios a suspender el uso inmediato de los equipos afectados.

Modelos afectados y cómo identificar una unidad defectuosa

El retiro abarca aproximadamente 90.860 motosierras en Estados Unidos y 7.500 en Canadá, correspondientes a los modelos M18 FUEL™ Top Handle Chainsaw con barras de 12 o 14 pulgadas.

Los números de catálogo incluidos en el retiro son 2826-20C, 2826-22T, 2826-21T y 2826-20T.

Un detalle clave para identificar una unidad afectada es la presencia de la letra “A” como cuarto carácter del número de serie.

Las motosierras se vendieron tanto en tiendas físicas como en línea, incluyendo grandes cadenas como Home Depot, lo que amplía significativamente el alcance del retiro y el número de consumidores potencialmente expuestos.

Reparación gratuita y advertencia de seguridad

Milwaukee Tool pidió a todos los usuarios detener de inmediato el uso de las motosierras y contactar a la compañía para coordinar la reparación gratuita.

El proceso puede iniciarse a través del portal de servicio electrónico de Milwaukee Tool o llamando al 833-953-2012.

La CPSC indicó que los consumidores recibirán una etiqueta de envío prepagada para remitir su herramienta al servicio técnico sin costo alguno.

Milwaukee cubrirá todos los gastos de envío y estima que la reparación se completará en un plazo de siete a diez días hábiles.

El fabricante insistió en que el retiro se realiza “de manera voluntaria y preventiva”, y recordó que vender productos sujetos a retiro está prohibido por ley federal.

El freno de cadena, explicaron los expertos, es un elemento de seguridad crítico que reduce el riesgo de lesiones graves durante el uso de motosierras profesionales y domésticas.

