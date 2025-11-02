Trabajaste en Estados Unidos y ya no vives allá: el truco legal para cobrar tu último cheque

Suscríbete a nuestros canales

Miles de trabajadores migrantes que fueron deportados o que regresaron voluntariamente a sus países desconocen que todavía pueden reclamar el dinero que les deben sus empleadores en Estados Unidos.

La ley federal garantiza el pago de todas las horas trabajadas, sin importar el estatus migratorio o si la persona ya no se encuentra en territorio estadounidense.

Tienes derecho a cobrar tu último cheque

Según la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés), todo empleado debe recibir su pago a más tardar el mismo día en que usualmente se le deposita.

En algunos estados, la ley exige que el empleador emita el cheque incluso antes. Esto aplica también para quienes ya salieron del país, fueron deportados o dejaron su trabajo por voluntad propia.

Las autoridades laborales subrayan que el derecho al salario no se pierde. Los empleadores tienen la obligación de entregar el cheque final sin importar la razón de la salida del trabajador. Por eso, expertos recomiendan comunicarse directamente con el patrón y hacer valer la ley por escrito.

Cómo reclamar tu pago desde el extranjero

El portal Contratados.org sugiere un modelo de carta sencilla para solicitar el pago:

“Yo [nombre] trabajé en [empleador] hasta [fecha final]. A partir de [fecha actual] no he recibido mi último cheque. Bajo la ley de EE.UU. tengo derecho a recibir pago por cada hora trabajada. Solicito que mi cheque esté disponible de inmediato o sea enviado por correo a [dirección].”

Si el trabajador no puede recogerlo personalmente, un familiar puede hacerlo con autorización. Además, el Centro de los Derechos del Migrante ofrece asistencia gratuita y confidencial en los números 55 9661 6771 (México) y 667 217 5738 (EE.UU.), de lunes a viernes, entre las 9:00 a.m. y 5:00 p.m.

