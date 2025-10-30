Conoce la próxima fecha de pago del cheque de estímulo en este estado: así puedes solicitar $1.000

Suscríbete a nuestros canales

Este estado sigue manteniendo su única tradición económica con la entrega anual del Dividendo del Fondo Permanente (PFD), un pago directo a sus ciudadanos que inyecta dinero en la economía local cada año.

Muchos residentes y observadores consideran este reparto como un importante "cheque de estímulo", creado para compartir las ganancias de los recursos naturales del estado.

Para el año 2025, el monto del PFD se estableció en $1.000 por persona elegible, un recurso esencial que millones de personas esperan recibir.

¿Quiénes son elegibles y cuáles son los requisitos para solicitar este cheque de estímulo?

Para calificar para el PFD de Alaska, usted debe cumplir estrictos criterios de residencia. El requisito principal exige que el solicitante haya sido residente de Alaska durante todo el año calendario anterior (de enero a diciembre).

Además, usted debe mantener la intención de permanecer como residente de Alaska de forma indefinida.

El estado aplica pautas específicas sobre las ausencias prolongadas, asegurando que solo los residentes genuinos reciban el beneficio.

Militares, estudiantes y sus dependientes también se acogen a normas especiales para certificar su elegibilidad.

¿Cómo se realiza la solicitud?

El proceso de solicitud para el cheque de estímulo se lleva a cabo cada año, y los residentes que cumplen con los requisitos deben enviar su aplicación dentro del período establecido (que suele ser a principios de año).

La forma más sencilla de aplicar es en línea, utilizando el portal myPFD del Departamento de Ingresos de Alaska. Debe usar esta plataforma para ingresar su información, firmar electrónicamente y así acelerar el procesamiento de su solicitud.

Tener una cuenta activa en myPFD le permite verificar el estado de su aplicación y actualizar su información de pago.

¿Cuándo se realizará el próximo pago del cheque de estímulo en Alaska?

La División del Dividendo del Fondo Permanente se encarga de distribuir los pagos mensualmente, a medida que las solicitudes individuales se consideran "Elegibles para Pago".

Después de los grandes desembolsos de octubre de 2025, ahora todos están pendientes de la próxima fecha límite.

El siguiente desembolso masivo para las solicitudes que se vuelvan elegibles está programado para el 20 de noviembre de 2025.

Si su solicitud ya aparece como 'PAGADO' en el portal myPFD, podrá recibir su dinero a través de depósito directo o un cheque por correo en esa fecha.

No olvide actuar con rapidez y asegurarse de que su dirección y datos bancarios estén actualizados en su perfil myPFD para garantizar que su PFD llegue a tiempo.

Para verificar su estado y obtener más información sobre los requisitos, visite el sitio web oficial.

