Aprovecha el Programa Fresh Bucks de Nashville: consigue $100 adicionales a tus beneficios SNAP

Suscríbete a nuestros canales

El Mercado Agrícola de Nashville, conocido como el Nashville Farmers' Market, está comprometido con promover una alimentación saludable en la comunidad local.

Con el relanzamiento de su popular programa Fresh Bucks, los clientes que utilizan los beneficios de Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) ahora tienen la oportunidad de duplicar su poder adquisitivo.

Por cada dólar que gasten en alimentos frescos elegibles, el programa les ofrece un dólar adicional, con un límite generoso de $100 por transacción.

Esta iniciativa hace que sea más fácil para muchas familias acceder a productos nutritivos esenciales.

¿Cómo funciona el Programa Fresh Bucks en Nashville?

Este subsidio directo facilita el acceso a productos nutritivos y frescos. Los compradores, beneficiarios SNAP, simplemente gastan sus fondos de la Tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) en productos elegibles dentro del mercado.

La implementación del programa es sencilla. Los clientes utilizan su tarjeta EBT para comprar frutas, verduras, carnes, leche y huevos en los puestos participantes.

Productores locales como Plano Produce y Hancock Family Farms forman parte de los proveedores autorizados. Posteriormente, los clientes llevan su recibo EBT al quiosco de información, ubicado en el puesto 173 en el cobertizo agrícola.

Allí, el personal emite fichas de Fresh Bucks equivalentes al monto total gastado, con un tope de $100. Estos tokens adicionales deben ser utilizados en el mercado para adquirir aún más alimentos frescos.

El puesto de reembolso típicamente abre sus puertas los sábados y domingos, operando entre las 10 a.m. y las 2 p.m.

Apoyo a agricultores locales y compromiso comunitario en Nashville

La financiación de este programa asegura que pueda seguir funcionando a largo plazo.

Gracias a una subvención del Departamento de Salud de Tennessee, los fondos de igualación estarán disponibles para los clientes durante los próximos tres años.

Este respaldo refuerza la agenda de asequibilidad de Metro Nashville, garantizando que todas las familias tengan acceso a dietas saludables.

Darrell Lane, el director ejecutivo del Mercado Agrícola de Nashville, menciona que el programa Fresh Bucks ofrece un beneficio doble.

No solo ayuda a los clientes a sacar el máximo provecho de su dinero en alimentos frescos, sino que también proporciona ingresos vitales a los pequeños agricultores de Nashville, quienes están comprometidos a alimentar a la comunidad local.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube